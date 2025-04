Tagasi 11.04.25, 10:34 Energiakaupleja: desünkroniseerimine läks Eestile oodatust oluliselt kallimaks Balti riikide desünkroniseerimine pidi algse hinnangu järgi tekitama 2025. aastal reservvõimsuste hoidmisel 200 miljoni eurose kulu, millest Eesti osa oleks umbes 60 miljonit. Tegelikult on reservvõimsuste turg tekitanud kahe kuu jooksul 110 miljoni eurose väljamineku, ütles energiakauplemisfirma Baltic Energy Partner juhatuse liige Marko Allikson.

Baltic Energy Partneri juhatuse liige Marko Allikson.

Foto: Raul Mee

Allikson rääkis Äripäeva raadio reedeses hommikuprogrammis, et reservvõimsuste hoidmine on olnud väga suur väljaminek. "Nende kulude vähenemiseks on vaja, et piirkonda tuleks väga kiiret reageerivat elektrivõimsust, eelkõige salvestusvõimsusi," märkis Allikson. Abi oleks ka gaasijaamadest, aga nende võimsuste tekitamine oleks pikaajalisem variant, lisas ta.

Lisaks tuli Alliksoniga juttu sellest, mis asjaolud kaablrikete kõrval meie elektri börsihinda mõjutavad ning miks peaks Euroopa Komisjon loobuma energiakriisis seatud eesmärgist täita gaasihoidlad 90 protsendini.

Marko Alliksoni intervjueeris Janno Riispapp.