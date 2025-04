Tagasi 21.04.25, 14:23 Majandusteadlane: ma ei oota kindlasti uut 2008. aasta kriisi USAs elav majandusteadlane Vladislav Inozemtsev on veendunud, et maailm reageeris Trumpi tollimaksudele üleliia hüsteeriliselt ning tegelikkuses pole Ameerika majanduse suurt langust ette näha.

USAs elav majandusteadlane Vladislav Inozemtsev ütleb, et USA president Donald Trump vähemalt püüab midagi eelarve puudujäägiga teha.

Foto: Andrew Leyden, ZUMA Press Wire/Scanpix

Inozemtsev ütleb, et tema isiklikult ei vaata olukorda nii hüsteeriliselt kui paljud. “Tõenäoliselt majanduslangus tuleb – suure tõenäosusega on see juba olemas. Arvan, et teises või kolmandas kvartalis ootab meid ees minimaalne majanduslangus – umbes pool protsenti. Aga sellega tegelikult kõik lõpebki. Edasi järgneb kasv,” selgitas majandusteadlane Delovõje Vedomostile.