19.04.25, 13:42 USA aktsiaturg jääb tänavu kiduraks. Pangad kärbivad prognoose Wall Streeti pangad on viimase kahe nädala jooksul USA peamise aktsiaindeksi kasvuprognoose kärpinud, kuna hirm võimaliku majanduslanguse pärast kasvab.

President Donald Trumpi majanduspoliitika teeb investoritele peavalu.

Foto: AFP/Scanpix

Vähemalt 10 panka, sealhulgas JPMorgan, Bank of America ja Evercore ISI, on viimastel nädalatel S&P 500 indeksi väljavaateid kärpinud. Selle põhjus peitub USA presidendi Donald Trumpi algatatud tollisõjas, mille raames kehtestasid Ühendriigid 10protsendilise baastollimaksu pea kogu USAsse imporditavale kaubale, kirjutab Financial Times.