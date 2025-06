Ukraina ründas Krimmi silda

ST Sisuturundus 02.06.25, 15:59

Scandagra Leedu tegevjuhi Marius Vasiliauskase kommentaar

Vaibumatu pinge ja hinnatõusu ootus. Tõenäoliselt võtab see kokku praegu ülemaailmsel väetiseturul valitseva meeleolu. Mai keskel Monacos toimunud Rahvusvahelise Väetiseassotsiatsiooni aastakonverents, mis on maailma väetiseturu üks olulisemaid sündmusi, peegeldab seda arvamust ilmselt kõige paremini. Sinna kogunesid suuremad tootjad ja kauplejad, et jagada kõige asjakohasemaid turuanalüüse ja prognoose, mis sel aastal näitasid temperatuuri tõusu maailmaturul.