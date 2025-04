Tagasi 10.04.25, 12:44 Investor nimetab sektorid, kuhu tasuks praegu vaadata Viimaste päevade turgude liikumisi on investorid ära kasutanud, edasine pulliturg sõltub aga sellest, kuidas turg nädala lõpus sulgub.

Dividend Investori blogi pidav Märten Kress tõi välja sektorid, kust võiks pikaajaline investor ostukohti leida.

Foto: Raul Mee

Viimaseid kauplemispäevi iseloomustab äärmine volatiilsus, kus ühel päeval teeb turg 10% langust ja järgmisel 10% tõusu ning uudised tollitariifidest on investorite valvsate pilkude all, mille peale ka turud päeva sees äkilisi suunamuutusi teevad. Dividend Investori blogi pidav Märten Kress tõi samuti välja, et turge liigutavad nii üllatavad uudised ja ka valeuudised ning fundamentaalidel ja tehnilistel tasemetel on teisejärguline roll.