Tagasi 24.01.25, 14:35 Konverentsil kaks korda kuuldud aktsiaidee tekitas tõsise huvi Laupäeval toimunud minunimelise konverentsi kahest ettekandest kostus sama aktsiaidee, mis tekitas minus huvi, kas tõesti on tegemist hiilgava võimalusega soetada oma portfelli üks rahalehm.

Laupäeval toimunud konverentsil toodi lausa kahel laval esile üks aktsia, mis tekitas ka minus huvi. Foto: Raul Mee

Nii tehnilise analüüsi ekspert Vaido Veek kui ka blogi dividendinvestor.ee pidav Märten Kress rääkisid oma ettekandes USA autovaruosade tootjast ja edasimüüjast Genuine Parts. Tegemist on USA dividendikuningaga, mis on maksnud dividende juba 68 aastat järjest ja lisaks sellele on suutnud väljamakse summat ka iga aasta suurendada.