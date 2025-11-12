Raadiohommikus: uudispomm “Rahamaast”, aasta põllumees ja särtsakas autorendiäri

Eesti teatrilavadel kassarekordeid purustanud “Rahamaa” võtab nüüd vormi, millesse see algselt mõeldud oligi. Millest täpsemalt jutt, selgub Äripäeva raadiohommikus.
- Tõnis Niinemets menukis “Rahamaa”.
- Foto: Anni Õnneleid / Delfi Meedia / Scanpix
Neljapäevases Äripäeva raadio hommikuprogrammis kuulete nelja intervjuud. Kell 8 tuleb stuudiosse PÖFFi väliskommunikatsioonijuht Martina Tramberg
. Jutuks tulevad teatrimenuki “Rahamaa” edasist käekäiku puudutavad uued arengud.
Kell 8.30 saabub stuudiosse kolmapäeva kõige enam Äripäeva tellijate loetud uudise üks peakangelasi Mobire Eesti
juht Andrus Valma
. Kolmapäeval tuli uudis, et Inbank
omandab täielikult autorendifirma.
Kell 8.45 annab intervjuu kolmapäeval aasta põllumeheks valitud mesinik Taavi Tull
. Ning kell 9 istub intervjuupingile meie ajakirjanik Indrek Lepik
, kellega räägime öösel lõppenud valitsusseisakust USAs ja laiemalt sealsest fiskaal- ja finantspoliitikast.
Raadiohommikut veavad ajakirjanikud Meelis Mandel ja Ken Rohelaan.
Saatepäev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Password”.
Sisuturundussaates tuleb juttu üritusturundusest. Arutleme ID Production
i juhi Ken Matsalu
ga, kuidas seada üritusele selge eesmärk, mõõta selle mõju ning maandada paratamatuid riske, nagu ilm, tehnika ja artistid. Juttu tuleb ka avaliku sektori ürituste mainekujundusest, töötajate kaasamisest ning B2B-kliendiürituste realistlikust maksumusest.
Saadet juhib Hando Sinisalu.
11.00–12.00 “Globaalne pilk”.
Globaalse pilgu pöörame umbes 500 kilomeetrit lõuna suunas ja räägime Leedust. Leedu viimase aja majandusarengut on Eestistki vaadatud mõningase kadedusega. Kuidas on leedukad suutnud hoida majandust kõige kiuste kasvamas ja kas Leedust on saamas Balti riikide edukaim tegija? Neile ja teistelegi küsimustele otsime vastuseid Leedus poole kohaga resideeruva Eesti Panga analüütiku Rasmus Kattai
ga.
Saatejuht on Eget Velleste.
12.00–13.00 “Kinnisvaratund”
. Kliimaministeeriumi ehituse ja elukeskkonna osakonna juhataja arhitekt Kaja Pae ja Eesti Kinnisvarafirmade Liidu juhatuse liige Tõnu Toompark
vaidlevad saates Eesti taskukohase eluaseme uuringu ainetel. Toompark peab kliimaministeeriumi eestvõttel ühes Tartu Ülikooli ja Eesti Kunstiakadeemiaga valminud uuringut “Eesti taskukohase ja kättesaadava eluasemepoliitika võimaluste analüüs” ebapädevaks ja kinnisvaraturgu sekkuvaks, Pae näeb seda aga laiemas pildis. Saates kasvab erimeelsustest tugevam koostöösoov ja oluline kokkulepe.
Saatejuht on Siim Sultson.
15.00–16.00 “Investeerimisportfell 2030”.
Varasemalt Metsikut Läänt meenutanud ning ka üle 20% tootlust andnud ühisrahastuse sektor pole enam nii suur jutuaine. Pikalt ühisrahastuses tegutsenud investorid Kristi Saare
ja Taavi Ilves
räägivad oma kogemustest ja suurt tulu toonud strateegiatest. Analüüsitakse nii ärimudelite nõrkusi, pankade konkurentsi ning ka investorite alahinnatud riske, mida võeti nii laenajate kui ka platvormide endi suhtes. Lisaks tuleb jutuks, kuhu on investorite fookus liikunud nüüd ning kellele sobib ühisrahastus praegu. Tähelepanu all on ka võlakirjade kasvav populaarsus ning küsimus, kas tegu on viisiga, kuidas lükata risk jaeinvestorite kaela.
Saatejuht on Juhan Lang.
