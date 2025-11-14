Tarmo Laanetu võlgades firma magusad kinnistud vahetasid omanikku

Kinnisvaraettevõtja Martin Ühtegi (keskel) firma ostis kohtutäituri enampakkumiselt Tallinnas Veerenni ja Tehnika ristmiku ääres asuvad kinnistud, kuhu ettevõtja Tarmo Laanetu plaanis ravikeskuse ehitada.
Foto: Liis Treimann
Kohtutäitur Elin Vilippus pani märtsikuus kinnistud 10 miljoni euro suuruse alghinnaga enampakkumisele. Kuna selle hinnaga ühtegi huvilist ei leidunud, langetati alghinda 7,5 miljoni euro peale.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Paari aasta eest meditsiinikontsernis Confido enamusosaluse müünud Tarmo Laanetu plaanis eraonkoloogiahaigla ja erihaiguste ravikeskuse ehitamist, kuid geopoliitiline olukord ja tasuvusanalüüs sundisid plaanist loobuma ning praegu müüb kinnistuid kohtutäitur.
Sisuturundussaates räägime vastutusest ja riskidest – kuidas need äriühingus tekivad; millal muutub äriotsus õiguslikuks probleemiks; kui otsused sünnivad kollektiivselt, siis kes lõpuks vastutab; ja mida teha siis või, õigemini, enne seda, kui juhi jaoks realiseerub kõige kehvem stsenaarium?