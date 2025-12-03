Tagasi 03.12.25, 17:27 Raadiohommikus: vaated tarbimis- ja investeerimiskindlusele Äripäeva raadio neljapäevases hommikuprogrammis otsime noorte äriideid, toome välja investeerimise võimalusi ja ohte ning püüame sõnastada majanduskasvu eelduseks vajaminevaid oskusi. Loe AI kokkuvõtet Äripäeva raadio hommikuprogrammis käsitleti mitmeid teemasid, nagu noorte ettevõtjate tuumikoskuste tutvustamine, investeerimise võimalused ja ohud ning majanduskasvu eelduseks vajalikud oskused. Noored ettevõtjad Carolin Varek ja Oliver Viidik tutvustavad oma firmade teekonda, mida saadab Junior Achievement Eesti juht Kersti Loor. SEB strateeg Sander Danil arutleb AI-mulli riskide üle. Robert Reismann räägib oskustest, mis toetavad Eesti majanduskasvu. Bali kinnisvara ettevõtja Kevin Sooaluste selgitab, miks investeerida kaugetesse projektidesse. Hommikuprogrammi vedasid Lauri Leet ja Joonas-Hendrik Mägi. Kokkuvõtet koostab tehisarusüsteem, mitte inimene. Tehisaru võib teha vigu, seepärast soovitame alati tutvuda originaaltekstidega, millele on vastuse juures viidatud. Äripäeva toimetus ei kontrolli tehisaru antavaid vastuseid, kuid võib neid vaadata hiljem, et teenust arendada. Ootame kasutajate tagasisidet aadressil [email protected].

SEB privaatpanganduse strateeg Sander Danil.

Foto: Andras Kralla

Eelmisel nädalavahetusel toimus Tallinnas õpilasfirmade laat ning sellega seoses palume kella 7.30 ajal stuudiosse noored ettevõtjad Carolin Vareki ja Oliver Viidiku, kes tutvustavad oma teekonda toote ja eduka müügini.

Noortega on kaasas õpilasfirmade liikumist edendava Junior Achievement Eesti tegevjuht Kersti Loor, kellelt uurime toimunud laada müügikäibe kaudu indikatsioone Eesti inimeste tarbimisjulguse kohta.

Pärast kella kaheksat ootame külla SEB privaatpanganduse strateegi Sander Danil i, kellelt püüame teada saada peamised ohud, mis seonduvad võimaliku AI-mulliga ning pärime, mida peaks üks arukas investor sellises olukorras tegema ja kuhu investeerima.

11.00–12.00 “Luubi all”. Uuriva ajakirjanduse saates on kõne all kolm teemat ning kõik need on seotud kas erinevate petuskeemide või värvikate tegelastega.

Kõigepealt räägime ärimehest, kunagisest erakondade suurrahastajast ning Kalevi kommivabrikut ja Tere piimatööstust omanud Oliver Kruudast, kel on õnnestunud juba aastaid avalikkuse, võlausaldajate ja osaliselt ka kohtu eest peidus olla. Hiljuti pani politsei Kruuda tagaotsitavate nimekirja, mis sundis Kruudat reageerima ja ütlema, et ta on täiesti kättesaadav.

Teise teemana arutleme Euroopat raputanud hiiglasliku kanepi petuskeemi üle, mille rahast osa võis keerelda Eestis.

Saate viimases osas kirjeldame, kuidas politsei info viis rahvusvahelise telefonikelmide võrgustiku tabamiseni.

Viimase aja põnevamaid teemasid avavad ja lugude valmimisest räägivad Äripäeva ajakirjanikud Kristel Härma, Aivar Hundimägi ja saatejuht Koit Brinkmann.

12.00–13.00 “Digitark äri”. Audiitorit on nii raske leida, ettevõtted otsivad tikutulega! Ja osa ei leiagi või tuleb oodata järjekorras kuid. Ja mis kõige huvitavam – ükski lahendus pole siiani aidanud. Saates räägime audiitorite ja raamatupidajate koostööst, et ettevõtete aastaaruanded valmiksid kiiresti ja liigse peavaluta.

Uurime, miks audiitorid küsivad just neid küsimusi, mida nad küsivad. Küsime sedagi, mis siis saab, kui tehisintellekt ja robotid hakkavad raamatupidaja tööd tegema.

Saade on salvestatud Pärnu raamatupidamiskonverentsil septembris. Aruteluringis on vandeaudiitor Egle Vainula , vandeaudiitor Ree Tamm ning vandeaudiitor ja Audiitorkogu juhatuse liige Robert Pirk

Arutelu juhib Egle Vainula.

Aasta viimases saates on külas kolm aasta koolitajat: Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsiooni Andras ning haridus- ja teadusministeeriumi aasta koolitaja Valeria Lavrova, Äripäeva ja Personaliuudiste aasta koolitaja, tööõiguse ekspert Heli Raidve ning Eesti Sisekoolitajate Arendamise Liidu aasta osalise ajaga sisekoolitaja Põhja-Eesti Regionaalhaigla teenindusjuht Anneli Habicht. Räägime koolitaja argipäevast, kuidas hoida tasakaalu ja kuhu liigub koolitusmaailm.

Saadet juhib Katre Savi.

