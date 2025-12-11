Rallikarjäärile pidurit tõmmanud Ott Tänak annab gaasi autospordiäris

Ott Tänaku ja Martin Järveoja lahkumine autorallist ei pruugi olla lõplik, kuid samas pole Eestis rallisõitjate järelkasvus olnud kunagi nii head seisu kui praegu, rääkis ralliekspert ja Rally Estonia meediajuht Rauno Paltser.
Septembrist suleb MoMU, Eesti Mootorispordi Muuseum, teadmata ajaks oma uksed, jäädes avatuks vaid erikokkuleppel. Nüüd oleks vaja panust neilt, kes võlgnevad oma tähelennu eest tänu Turbasse laotud kultuurikihile, kirjutab Äripäeva arvamustoimetuse juht Neeme Korv.
Üle 15 000 Baltikumi ettevõtte jõuab eBay kaudu juba rahvusvaheliste ostjateni. 30. septembril Vilniuses toimuv esimene eBay Baltic Export Summit 2026 toob kokku ettevõtjad, müüjad ja eksperdid, kes räägivad, kuidas piiriülest e-kaubandust päriselt käivitada ja kasvatada.