Raadiokava: Investor Toomas lahkab edukat aprillikuud

Äripäeva börsitoimetuse ajakirjanikud võtavad kokku aprilli turgudel ja vaatavad, mida tegi lõppenud kuu investor Toomase portfelliga.
6.45–9.45 “Hommikuprogramm”.
Äripäeva raadio teisipäevane hommikuprogramm vaatab sisse Euroopa Liidu ja Mercosuri vabakaubandusleppesse, Eesti investorite seas hinnatud Berkshire Hathaway tegemistesse ja väljavaadetesse ning kahte konkurentsiraportisse.
Pärast kella kaheksat tuleb stuudiosse välisministeeriumi väliskaubanduse ekspert Kristi Kraavi-Käerdi. Tema avab, kui palju võimalusi avab Euroopa ja Ladina-Ameerika vabakaubandusleping tegelikult.
Poole üheksa paiku vestleme Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga kahest raportist. Uurime lähemalt, mis toimub taristuehituses ja ehitusmaterjalide tootmises.
Kella üheksa järel liitub hommikuprogrammiga Äripäeva börsitoimetuse juht ja investor Toomase meeskonna liige Jaan Martin Raik, kellega pöörame tähelepanu nädalavahetusel investorite meelel olnud Berkshire Hathawayle. Räägime lähemalt, kui palju enesekindlust süstisid ettevõtte esimese kvartali tulemused ja aktsionäride üldkoosolekul kuuldu.
Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Kristjan Kurg.
10.00–11.00 “Sisuturundussaade: Energiakool”.
Saates räägitakse alternatiivkütuste rolli üle olukorras, kus fossiilkütuste hinnad on geopoliitiliste pingete tõttu tõusnud. Saates on külas Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuht Artur Dianov ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu, kes arutlevad, kas ja kuidas võivad alternatiivsed lahendused muutuda laiemalt kasutatavaks.
Saadet juhib Brent Pere.
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
Toomase tunnis on stuudios börsitoimetuse ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Kaspar Viira, Joonas Piir ja Jaan Martin Raik. Saates võtavad börsitoimetuse ajakirjanikud kokku aprilli turgudel ja selle, kuidas see mõjutas investor Toomase portfelli.
Juttu tuleb ka USA tehnoloogiagigantide tulemustest ja sellest, kuidas USA aktsiaturud on kõigi aegade tipus hoolimata sellest, et Hormuzi väin on endiselt suletud ja sõda pole lõppu saanud. Samuti räägitakse LHV ja Artea pangast ning Liveni ja Yooki kaasamistest.
Saadet juhib Jaan Martin Raik
12.00–13.00 “Müüdid B2B turunduses”.
Saates kuuleb sel korral Äripäeva turunduslahenduste koostööõhtul „Julgus turundada“ salvestatud arutelusid lavajuttude formaadis.
Esimeses vestlusringis arutletakse, kas keerulistel aegadel tuleks turunduskulusid kärpida või on just turundus see, mis aitab ettevõttel keerulisest perioodist välja tulla. Teemat avavad Sileni asutaja ja juht Endrus Arge
ning WHAT IFi asutaja ja juht Maria Freimann
.
Saadet juhib Jana Tõkman.
13.00–14.00 “Cleantech”.
Saates räägime seekord Voltoni asutaja Tristan Agur
iga, kuidas elektriturul saavad päikesepargid, akud ja tööstustarbijad teenida lisatulu oma tootmist ja tarbimist targalt juhtides ning miks taastuvenergia kõrval tuleb rohkem rääkida paindlikkusest.
eAgronomi turundusjuht Silver Bohl
selgitab saate teises osas, kuidas põllumehed saavad mulla tervist parandades luua süsinikukrediite ja miks puhtaks küntud põld ei pruugi olla hea põld.
Saatejuht on Mart Valner.
15.00–16.00 “Võitjate põlvkonnad”.
Saates räägivad Terminali järgmise põlvkonna esindaja Kristjan Raudsepp ja Kubija hotell-loodusspaa turundus- ja kommunikatsioonijuht Marianne Pindmaa
pereettevõttesse kasvamisest. Juttu tuleb sellest, kuidas tekib noores päris motivatsioon vastutust võtta, kas see sünnib pigem vabadusest või varajasest kaasamisest ning miks ei saa alustada kohe juhtpositsioonilt.
Saadet juhib Kristel Viitmann.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
