Raadiokava: Investor Toomas lahkab edukat aprillikuud

Poole üheksa paiku vestleme Äripäeva Infopanga konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivuga kahest raportist. Uurime lähemalt, mis toimub taristuehituses ja ehitusmaterjalide tootmises.

Kella üheksa järel liitub hommikuprogrammiga Äripäeva börsitoimetuse juht ja investor Toomase meeskonna liige Jaan Martin Raik, kellega pöörame tähelepanu nädalavahetusel investorite meelel olnud Berkshire Hathawayle. Räägime lähemalt, kui palju enesekindlust süstisid ettevõtte esimese kvartali tulemused ja aktsionäride üldkoosolekul kuuldu.

Hommikuprogrammi veavad Ken Rohelaan ja Kristjan Kurg.

10.00–11.00 “Sisuturundussaade: Energiakool”.

Saates räägitakse alternatiivkütuste rolli üle olukorras, kus fossiilkütuste hinnad on geopoliitiliste pingete tõttu tõusnud. Saates on külas Alexela jätkusuutlike kütuste arendusjuht Artur Dianov ja Hyundai järelteeninduse juht Ahto Jõesalu, kes arutlevad, kas ja kuidas võivad alternatiivsed lahendused muutuda laiemalt kasutatavaks.

Saadet juhib Brent Pere.

11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.

Toomase tunnis on stuudios börsitoimetuse ajakirjanikud Jana Saarkoppel, Kaspar Viira, Joonas Piir ja Jaan Martin Raik. Saates võtavad börsitoimetuse ajakirjanikud kokku aprilli turgudel ja selle, kuidas see mõjutas investor Toomase portfelli.