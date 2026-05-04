04.05.26, 21:59 Bitcoin kerkis üle 80 000 dollari piiri Bitcoin tõusis esmaspäeval esimest korda pärast jaanuari taas üle 80 000 dollari piiri, samal ajal kui investorid jälgisid tähelepanelikult arenguid Iraanis.

Maailma suurima krüptovaluuta bitcoini hind kerkis päeva jooksul kuni 2,1%.

Maailma suurima krüptovaluuta hind kerkis päeva jooksul kuni 2,1%, jõudes 80 594 dollarini, mis on kõrgeim tase alates 31. jaanuarist. Hiljem andis hind osa tõusust siiski tagasi. Ka väiksemad krüptovaluutad, nagu ether ja solana, tõusid mõõdukalt.