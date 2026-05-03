03.05.26, 10:10 Warren Buffett: turgudel tegutseb palju spekulante Tänavuse Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosoleku ajal ütles ettevõtte tegevjuhtimisest loobunud Warren Buffett, et näeb praegu finantsturgudel tegutsejaid hasartmängudele omase entusiasmiga.

Kuigi alates 2026. aastast ei ole Warren Buffett enam investeerimisfirma Berkshire Hathaway tegevjuht, kuulasid aktsionäride üldkoosolekule saabunud inimesed suure huviga, mida oli legendaarsel investoril öelda nii investeerimiskeskkonna kui ka ettevõtte viimaste tegemiste kohta.

“Inimesed võivad liikuda kiriku ja kasiino vahet ning ma ütleksin, et praegu on rohkem inimesi kirikus kui kasiinos, aga kasiino on muutunud väga ahvatlevaks,” märkis legendaarne investor Warren Buffett intervjuus CNBC-le. “Kui sa ostad ühepäevaoptsioone või müüd neid, siis see ei ole investeerimine, vaid spekuleerimine ‒ see on hasartmäng.”