Starship kolib tootmise hipodroomi kõrvale

Starship Technologiesi pakirobotifirma juht Ahti Heinla rääkis, et maailma suurematest toiduveofirmadest on lühem nimekiri neist, kes ei ole Starshipi kliendid, kui neist, kes on. Tema sõnul on plaan veelgi laieneda. „Uudiseid tuleb meil võib-olla veel,” märkis ta.