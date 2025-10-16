Tagasi 16.10.25, 08:47 Starship kaasas laienemiseks 50 miljonit dollarit Starship Technologies kaasas hiljutises rahastusvoorus 50 miljonit dollarit, et arendada oma äritegevust ja rahvusvahelist robotiparki nii Eestis, Euroopas kui ka USAs. Rahastusringi juhtis riskikapitalifond Plural.

Starshipi pakirobotid Tallinnas Noblessneri sadamalinnakus.

Foto: Starship

Skype’i kaasasutajate Ahti Heinla ja Janus Friisi poolt asutatud Starshipi kullerrobotid tegutsevad hetkel enam kui 30 Euroopa linnas, tehes koostööd partneritega nagu Bolt Eestis, Wolt ja S Group Soomes, Foodora Rootsis, Co-op Suurbritannias ja REWE Saksamaal. Niisamuti leiab roboteid mitmest USA ülikoolilinnakust. Ettevõte plaanib laieneda järgmistesse Euroopa ja Ameerika linnadesse, et pakkuda toidukaupade ja sooja toidu kojuvedu.