Raadiohommikus: kuidas olla pühade ajal õnnelik, kui maailm põleb

Viimases raadio hommikuprogrammis enne pühi keskendume nii sellele, kuidas end pere seltsis hästi tunda kui ka rahu rikkuvale geopoliitikale.
- Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehega arutame Äripäeva hommikuprogrammis Donald Trumpi teise ametiaja esimest ametiaastat, mis võib veel enne aasta lõppu päädida kuuma sõjaga Ameerika mandril.
- Foto: AP/Scanpix
Saatesse tuleb külla ajakirjanik ja psühholoogiline nõustaja Tiina Jõgeda, kes vastab pealtnäha lihtsale küsimusele: kuidas veeta pühi nõnda, et oleks tõepoolest tore.
Seejärel lahkame aga Delfi poliitikaajakirjaniku Herman Kelomehega Donald Trumpi esimest ametiaastat teisest ametiajast, mis võib veel enne aasta lõppu päädida kuuma sõjaga Ameerika mandril.
Ning Äripäeva arvamustoimetuse juht Karl-Eduard Salumäe selgitab, kas 2025. aasta lõi hingekella elektriautole.
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Saadet juhivad Indrek Lepik ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.
Saatepäev jätkub nelja saatega:
10.00 – 11.00 Sisuturundussaade: “Energiakool”.
Energiakooli värskes saates räägib Eleringi juht Kalle Kilk kahest uuest reast elektriarvel, millega iga Eesti majapidamine ja ettevõte uuest aastast arvestama peab ehk tasakaalustamisvõimsuse ning varustuskindluse tasust. Räägime, miks need tekivad, kuhu nendelt laekunud raha läheb ja kuidas need on seotud elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisega.
Saade avab ka, kuidas toimib tänapäeva energiasüsteem. Kilgiga räägime tootjate valmisolekust, võimalike hinnakõikumiste põhjustest ja sellest, kuidas tulevikus tagada, et tuled põleksid ja võimalikult väikese hinnaga. Saatejuht on Brent Pere.
11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”.
Külas on investor ja meelelahutaja Andrei Zevakin, kes avas hiljuti elukaaslasega ilusalongi Zejé Stuudio. Saates räägime Zevakini investeerimisteekonnast, parimatest ja halvimatest investeeringutest ning sellest, kuhu tema portfell tänaseks jõudnud on.
Lisaks uurime ilusalongi avamise keerulisemaid väljakutseid ning millisel määral aitas sellele kaasa praeguseks saavutatud tuntus. Saatejuht on Merian Tiirats.
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13.00 – 14.00 “E-kaubanduse areng ja tulevik.”
Aasta viimane saade võtab kokku e-kaubanduse keerulise seisu ning vaatab tulevikku. Külas on Eesti E-kaubanduse Liidu juht Tõnu Väät ja CERT-EE juht Taavi Kupper, kellega arutame rahvusvahelist konkurentsi, hinnasurvet, platvormiuuendusi ning küberpettuste kasvu. Saadet juhib Kuldar Kullassepp Maksekeskusest.
15.00 – 16.00 “Töö ja palk”.
Lõppeva aasta üks märksõnu on olnud peagi kehtima hakkav palkade läbipaistvuse direktiiv. Aasta viimases saates jagame Wolti kogemuslugu, kuidas nende ettevõttes on palgaläbipaistvust loodud. Wolti rahvusvahelise tasustamise juhi Kaie Peetre ettekanne on salvestatud Palga Päeva konverentsil septembris 2025.
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