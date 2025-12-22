Raadiohommikus: kuidas olla pühade ajal õnnelik, kui maailm põleb

Saadet juhivad Indrek Lepik ja uudistetoimetaja Stiine Reintam.

Saatepäev jätkub nelja saatega:

10.00 – 11.00 Sisuturundussaade: “Energiakool”.

Energiakooli värskes saates räägib Eleringi juht Kalle Kilk kahest uuest reast elektriarvel, millega iga Eesti majapidamine ja ettevõte uuest aastast arvestama peab ehk tasakaalustamisvõimsuse ning varustuskindluse tasust. Räägime, miks need tekivad, kuhu nendelt laekunud raha läheb ja kuidas need on seotud elektrisüsteemi stabiilsuse tagamisega.

Saade avab ka, kuidas toimib tänapäeva energiasüsteem. Kilgiga räägime tootjate valmisolekust, võimalike hinnakõikumiste põhjustest ja sellest, kuidas tulevikus tagada, et tuled põleksid ja võimalikult väikese hinnaga. Saatejuht on Brent Pere.

11.00 – 12.00 “Investor Toomase tund”.

Külas on investor ja meelelahutaja Andrei Zevakin, kes avas hiljuti elukaaslasega ilusalongi Zejé Stuudio. Saates räägime Zevakini investeerimisteekonnast, parimatest ja halvimatest investeeringutest ning sellest, kuhu tema portfell tänaseks jõudnud on.

Lisaks uurime ilusalongi avamise keerulisemaid väljakutseid ning millisel määral aitas sellele kaasa praeguseks saavutatud tuntus. Saatejuht on Merian Tiirats.