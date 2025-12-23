Pühad raadios: Eesti edukaima pereettevõtte juhid ja Mart Laari mõtisklused

13.00 – 14.00 “Logistikauudised eetris”. Stuudios on Lennuliiklusteeninduse tehnikaosakonna projektijuht Viljar Vooremäe. Saatejuht on Tõnu Tramm.

15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Füsioterapeut Reigo Jörsi avab Steven Low’ ja Jarlo Ilano 2017. aastal ilmunud raamatu „Vabane halvast rühist“ põhisõnumit - hea rüht pole staatiline ideaal, vaid pidev tasakaalu otsimine. Räägime istuva töö mõjust, sagedasematest vaevustest ja võtetest, kuidas tervist toetada. Saadet juhib Violetta Riidas.

Neljapäev, 25.detsember

11.00 – 12.00 “Fookuses tark tööstus”. Saates on külas Äripäeva Akadeemia koolitaja, juhtimiskonsultant ja protsesside juhtimise ekspert Helen Klettenberg, kes jagab nõuanded ja tehnikaid, kuidas ettevõttes arendada ja juurutada parenduskultuuri. Juhtide väide, et parendusega ei ole aega tegeleda, räägib süsteemi puudumisest. Toimiv süsteem, kus töötajad on kaasatud ja pidev parendamine on igapäevatöö osa, aitab juhtida muudatusi koos oma meeskonnaga. Jagame nõuandeid parenduskultuuri loomiseks, töötajate kaasamiseks ja muudatuste juhtimiseks. Saadet juhib Harro Puusild.

13.00 – 14.00 “Ruutmeetrite taga”. Kuuleme vestluringi, mis salvestatud 27. novembril toimunud kinnisvara korrashoiu konverentsil. Osalejad andsid oma nägemuse tehisintellekti kasutamisest kinnisvarahalduses ning küsisid kas ollakse valmis uueks ajastuks. Oma kogemusi ja vaateid jagasid SOL Balticsi müügi- ja turundusdirektor Mergit Inno, R8 Technologiesi operatiivjuht Allan Hani ning Forus Halduse juhatuse liige Einar Laagriküll. Vestluringi juhtis kinnisvarauudiste portaali juht Siim Sultson.

Reede, 26.detsember

10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade: Soraineni sagedus”. Detsembrikuu saates arutlevad advokaadibüroo Sorainen juhtivpartner Kaupo Lepasepp ning poliitik ja ajaloolane Mart Laar Eesti ja eestluse üle: kas Eesti on valmis; kas ja mis on 90ndatega võrreldes tänaseks muutunud; mida on Eestil täna maailmale pakkuda ning mis teeb tänases Eestis rõõmu ja mis muret.

13.00 – 14.00 “Läbilöök”. Tallinna börsi supertähe ehk LHV Groupi etteotsa asus juulikuus uus juht Mihkel Torim. Torimiga räägime tema teekonnast LHVs, panganduses, mis on mõnede meelest painajalikult ülereguleeritud. Räägime ka nooruspõlves tehtud uljastest kõnedest Eesti ärieliidile. Saatejuht on Eget Velleste.