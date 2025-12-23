Pühad raadios: Eesti edukaima pereettevõtte juhid ja Mart Laari mõtisklused

Jõulupühad mööduvad raadios mitmete juba kuulajate poolehoidu võitnud saadetega, aga lisaks ka värske raadiosisuga.
- Kolmapäeval, 24.detsembril kõlab eetris ajatu saade, mis oli esmakordselt eetris tänavu septembris. Saates on külas selle aasta Eesti edukaima pereettevõtte Mainor AS omanikud Guido ja Sten Pärnits. Räägime, missugused juhtimispõhimõtted on neil aidanud läbi kolme põlvkonna Ülemiste City üles ehitada ning ka kriisides julgelt edasi liikuda.
- Foto: Liis Treimann
Pühadel jõuavad eetrisse ja podcastina järelkuulamisse järgnevad saated:
Kolmapäev, 24.detsember
12.00 – 13.00 “Äripäeva TOP”. Kuulamisele tuleb ajatu saade, mis oli esmakordselt eetris tänavu septembris. Saates on külas selle aasta Eesti edukaima pereettevõtte Mainor AS omanikud Guido ja Sten Pärnits. Räägime, missugused juhtimispõhimõtted on neil aidanud läbi kolme põlvkonna Ülemiste City üles ehitada ning ka kriisides julgelt edasi liikuda. Uurime, kas pidev negatiivne kommunikatsioon ettevõtjatelt ja meedialt on Eesti tarbijakindluse põhja viinud ning püüame leida lahendusi, kuidas saavutada ka Eestis majanduskasvu, et Leedul ikka sammul püsida. Saadet juhib Jana Palm.
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13.00 – 14.00 “Logistikauudised eetris”. Stuudios on Lennuliiklusteeninduse tehnikaosakonna projektijuht Viljar Vooremäe. Saatejuht on Tõnu Tramm.
15.00 – 16.00 “Äripäeva raamatuklubi”. Füsioterapeut Reigo Jörsi avab Steven Low’ ja Jarlo Ilano 2017. aastal ilmunud raamatu „Vabane halvast rühist“ põhisõnumit - hea rüht pole staatiline ideaal, vaid pidev tasakaalu otsimine. Räägime istuva töö mõjust, sagedasematest vaevustest ja võtetest, kuidas tervist toetada. Saadet juhib Violetta Riidas.
Neljapäev, 25.detsember
11.00 – 12.00 “Fookuses tark tööstus”. Saates on külas Äripäeva Akadeemia koolitaja, juhtimiskonsultant ja protsesside juhtimise ekspert Helen Klettenberg, kes jagab nõuanded ja tehnikaid, kuidas ettevõttes arendada ja juurutada parenduskultuuri. Juhtide väide, et parendusega ei ole aega tegeleda, räägib süsteemi puudumisest. Toimiv süsteem, kus töötajad on kaasatud ja pidev parendamine on igapäevatöö osa, aitab juhtida muudatusi koos oma meeskonnaga. Jagame nõuandeid parenduskultuuri loomiseks, töötajate kaasamiseks ja muudatuste juhtimiseks. Saadet juhib Harro Puusild.
13.00 – 14.00 “Ruutmeetrite taga”. Kuuleme vestluringi, mis salvestatud 27. novembril toimunud kinnisvara korrashoiu konverentsil. Osalejad andsid oma nägemuse tehisintellekti kasutamisest kinnisvarahalduses ning küsisid kas ollakse valmis uueks ajastuks. Oma kogemusi ja vaateid jagasid SOL Balticsi müügi- ja turundusdirektor Mergit Inno, R8 Technologiesi operatiivjuht Allan Hani ning Forus Halduse juhatuse liige Einar Laagriküll. Vestluringi juhtis kinnisvarauudiste portaali juht Siim Sultson.
Reede, 26.detsember
10.00 – 11.00 “Sisuturundussaade: Soraineni sagedus”. Detsembrikuu saates arutlevad advokaadibüroo Sorainen juhtivpartner Kaupo Lepasepp ning poliitik ja ajaloolane Mart Laar Eesti ja eestluse üle: kas Eesti on valmis; kas ja mis on 90ndatega võrreldes tänaseks muutunud; mida on Eestil täna maailmale pakkuda ning mis teeb tänases Eestis rõõmu ja mis muret.
13.00 – 14.00 “Läbilöök”. Tallinna börsi supertähe ehk LHV Groupi etteotsa asus juulikuus uus juht Mihkel Torim. Torimiga räägime tema teekonnast LHVs, panganduses, mis on mõnede meelest painajalikult ülereguleeritud. Räägime ka nooruspõlves tehtud uljastest kõnedest Eesti ärieliidile. Saatejuht on Eget Velleste.
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15.00 – 16.00 “Tervisetark”. Saates on külas silmaarst ja esteetilise meditsiini spetsialist Margarita Rebrov Turmani Silmakliinikust. Räägime, miks esteetiline meditsiin ei ole pelgalt iluvaldkond, millised protseduurid aitavad saavutada loomulikku ja harmoonilist välimust ning milliste ootustega patsiendid arsti poole pöörduvad. Juttu tuleb süstitavatest ja laserprotseduuridest ning nende mõjust välimusele ja naha kvaliteedile. Saatejuht on Violetta Riidas.
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