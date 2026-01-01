LHV tõhusa müügikanali lõpetamisest: “Neid asju ei tohiks nii teha“

Küsitav kvaliteet

Ent ostukeskustes fondipakkujate puhul on Vallistu skeptiline, kas seal pakutav teenus on ka kvaliteetne.

“Seal on küsitav, kas klient saab parimat infot ja kas talle tutvustatakse õigeid fonde ja näidatakse infot pensionikeskuse lehelt või lihtsalt mingeid artikleid,“ tõi Vallistu välja.

Ta märkis, et vajaka jääb ka kontrollist. “See ei tohiks olla nii, et annad enda pensioni suvalisele kolmandale osaühingule, kes annab selle tegevuse edasi müügimeestele ja keegi midagi ei kontrolli,“ ütles Vallistu.

Ta tõi välja, et LHV lahkuski pensionifondidega ostukeskustest seetõttu, et nad ei suutnud kontrollida teenuse kvaliteeti. “See hakkab ka ettevõtte maine ja brändi pihta,“ selgitas Vallistu LHV otsust.

Kolmanda samba rekordid

Nädala alguses kukkus tähtaeg, et teha sissemakseid kolmandasse sambasse, kui oli soov kasutada ära 2025. aasta maksusoodustusi. Loetud tunnid enne tähtaja lõppu hakkasid pensionikeskuse süsteemid tõrkuma, sest kolmandasse sambasse panustajad olid nõnda aktiivsed.

Ka Vallistu tõi välja, et pensionikogujad viivad tänavu kolmandasse sambasse rekordiliselt palju raha. “Inimestel on ühe raskem leida raha, et teha kolmandasse sambasse panus, aga kolmanda samba mahud on kasvanud,“ tõi Vallistu välja.