Kohus algatas kaitsefirma saneerimise. “Kapitali kaasamisega tegeleme pidevalt”

Eesti tarkvaraettevõtted Nortal ja SensusQ allkirjastasid Poola kaitsetööstusmessil vastastikuse mõistmise memorandumi Lõuna-Korea lennundus- ja kaitsetööstusettevõttega Hanwha Aerospace, et luua uus lahingujuhtimise süsteem.
Aastal 2030 võiks meie kaitsetööstuse käive olla miljard eurot. Veel äsja oli kaitsetööstus võrreldav tubaka või hasartmängudega – investeeringuid leida polnud lihtne. Nüüd aga räägitakse Eestist kui võimalikust kaitsetehnoloogia Silicon Valleyst.
Eesti ambitsioon saada kaitsetööstuse Silicon Valleyks ei ole kontimurdev, rääkis hommikuprogrammis kaitsetööstusettevõte SensusQ tegevjuht ning Eesti Kaitse- ja Kosmosetööstuse Liidu nõukogu liige Marko Kaseleht.