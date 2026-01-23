Miljoneid kaasanud kaitsetööstus taotleb saneerimist

Sõda Ukrainas keeras kaitsetööstusele rahakraanid laialt lahti ja nüüd näevad Eesti ettevõtted vaeva, et suurte poistega sama laua taha pääseda. Sihik seati kohe kõrgtehnoloogiale, et korrata meie tarkvarafirmade edulugu.
Eesti tarkvaraettevõtted Nortal ja SensusQ allkirjastasid Poola kaitsetööstusmessil vastastikuse mõistmise memorandumi Lõuna-Korea lennundus- ja kaitsetööstusettevõttega Hanwha Aerospace, et luua uus lahingujuhtimise süsteem.
Tootmisettevõtted investeerivad automatiseerimisse, seadmete ühendamisse ja andmete kogumisse. Ometi kulub endiselt aega komponentide otsimisele, inventeerimisele ja nende liikumise käsitsi registreerimisele. RFID-tehnoloogia pakub võimalust muuta mitte ainult üksikuid töövõtteid, vaid terveid protsesse.