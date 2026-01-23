Miljoneid kaasanud kaitsetööstus taotleb saneerimist

Äripäeva suur kaitsetööstuse välimääraja

Sõda Ukrainas keeras kaitsetööstusele rahakraanid laialt lahti ja nüüd näevad Eesti ettevõtted vaeva, et suurte poistega sama laua taha pääseda. Sihik seati kohe kõrgtehnoloogiale, et korrata meie tarkvarafirmade edulugu.