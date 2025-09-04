Nortal ja SensusQ hakkavad tööle koos Lõuna-Korea kaitsetööstusega
Eesti tarkvaraettevõtted Nortal ja SensusQ allkirjastasid Poola kaitsetööstusmessil vastastikuse mõistmise memorandumi Lõuna-Korea lennundus- ja kaitsetööstusettevõttega Hanwha Aerospace, et luua uus lahingujuhtimise süsteem.
Lepingule annavad allkirja (vasakult) Hanwha Aerospace’i maapealsete süsteemide äridivisjoni juht Kim Dong-hyun, Nortali kaitsevaldkonna ärijuht Peeter Smitt ja SensusQ kaasasutaja Villiko Nurmoja.
Eile sõlmitud kokkuleppe alusel hakatakse arendama tipptasemel lahingujuhtimise süsteemi, mida saab kasutada mitmesugustel platvormidel, sealhulgas Hanwha jalaväe lahingumasinal Redback, teatasid ettevõtted. Süsteem ühendab otsustustoe üle domeenide ja reaalajas, automatiseeritud luureinfo töötlemise ning võimaldab teha sujuvalt koostööd liitlasvägedega läbi turvalise andmevahetuskihi, teatasid ettevõtted.
