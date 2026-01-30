30.01.26, 14:27 Ringkonnakohus mõistis samuti Parvel Pruunsilla ja Priit Humala korruptsiooniasjas õigeks Tartu Ringkonnakohus jättis oma tänase otsusega isamaalastest Tartu abilinnapea Priit Humala ja ettevõtja Parvel Pruunsilla õigeksmõistmise korruptsiooniasjas jõusse.

Isamaa suurtoetaja, ettevõtja Parvel Pruunsild (vasakul) ja tema erakonnakaaslane, valimiste järel taas Tartu abilinnapeaks saanud Priit Humal septembris Tartu ringkonnakohtus.

Foto: Jassu Hertsmann

Kriminaalkolleegium nõustus varasema maakohtu otsusega ja leidis, et Priit Humalale ei ole võimalik ette heita toimingupiirangu rikkumist ega Parvel Pruunsillale sellele kaasaaitamist.

Ringkonnakohus muutis maakohtu otsust ühe prokuratuuri tõendi lubatavuse osas, leides, et tegemist pole lubatud tõendiga. Tõend oli seotud kaitsepolitsei päringuga sidefirmale, mille eesmärk oli saada ligipääs Humala e-postkastile. Kolleegium leidis, et e-kirjade sisu kogumine üldiselt teenusepakkujalt lihtpäringu alusel ei ole õiguspärane, sest see rikub oluliselt inimese sõnumisaladust.

Otsus ei ole veel jõustunud.

Mullu veebruaris mõistis maakohus ametnikuna toimingupiirangu rikkumise süüdistusega Priit Humala ja toimingupiirangu rikkumisele kaasaaitamises süüdistatud Parvel Pruunsilla õigeks. Otsuse eri nüansside peale esitasid aga ringkonnakohtule kaebuse nii prokuratuur kui ka kummagi süüdistatava esindajad.

Kui maakohtus peeti selles süüasjas kokku 27 kohtuistungit, siis septembris koguneti ainsale ringkonnakohtu istungile, mille järel tuli kolmeliikmelise kohtunike kolleegiumi lahend nüüd täna.

Süüdistus toimingupiirangu rikkumises Isamaa liikmed Parvel Pruunsild ja Priit Humal on alates 2024. aasta suvest kohtu all Tartus asuva Eesti Rahva Muuseumi vana hoone pärast. Süüdistuse järgi survestas Pruunsild toonast Tartu abilinnapead Priit Humalat tegema otsuseid, millega saaks Pruunsillaga seotud Sakala korporatsioon Tartus Kuperjanovi tänaval asuva Eesti Rahva Muuseumi vana hoone enampakkumise abil enda kätte. Süüdistuse järgi mõjutas Pruunsild Humalat, et ta veenaks Tartu linnavalitsuse liikmeid võimalikult kiiresti kinnistu ostmisest loobuma, sest linnal oli ostuks eelisõigus. 2023. aasta jaanuaris Tartu linn kinnistu omandamisest loobuski. Linna loobumise järel korraldas Riigi Kinnisvara AS enampakkumise, mille tulemusel ostis hoone Sakala korporatsiooni vilistlaskogu. Priit Humalat süüdistatakse Tartu abilinnapeana ehk ametiisikuna suures ulatuses toimingupiirangu rikkumises ja Pruunsilda sellele kaasa aitamises. Kaitsepolitseiamet pidas Pruunsilla ja Humala kahtlustusega kinni 2023. aasta mais. Humal astus seejärel abilinnapea kohalt tagasi. Eelmise aasta veebruaris mõistis Tartu maakohus nii Humala kui ka Pruunsilla õigeks, kõik osapooled kaebasid otsuse edasi ringkonnakohtusse.

Ringkonnakohtu vaidlustes keskenduti peamiselt erinevatele õiguslike tõlgenduste nüanssidele ja eluliste asjaolude üle enam suurt ei vaieldud. Näiteks tõi prokurör Gerd Raudsepp esile, et toimingupiirangu rikkumine on olemuselt peitkuritegu, mille puhul on eriti oluline hinnata kaudseid tõendeid kogumis, kuid tema sõnul maakohus eiras seda.

Pikalt vaieldi selle üle, kas Tartu linnavalitsuses jaanuaris 2023 toimunud koosolek, kus sai selgeks, et linn ei osta ERMi vana Kuperjanovi tänava maja, on käsitletav juriidilises mõttes otsusena ka korruptsioonivastase seaduse tähenduses.