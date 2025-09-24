Pruunsild kohtus: mind ja Isamaad rünnatakse nagunii
Täna arutati Tartu ringkonnakohtus Bigbanki omaniku ja Isamaa suurtoetaja Parvel Pruunsilla ning endise Tartu abilinnapea Priit Humala korruptsiooniasja, kus tegi istungi lõpus avalduse ka kogu maakohtu protsessi ajal valdavalt vaikinud Pruunsild.
Ärimees Parvel Pruunsild teadis juba mõnda aega, et kaitsepolitsei jälgib tema tegemisi, väitis täna kohtusaalis tema kaitsja Paul Keres. Prokurör Gerd Raudsepp nimetas seda väidet Pruunsilla paranoiaks.
“Nendel vendadel, kes rohkem panustavad, on ka suurem sõnaõigus”
“Järeltulevad põlved meile seda andeks ei anna, kui see nii maha magada,” sõnab ettevõtja ja Isamaa erakonna suurtoetaja Parvel Pruunsild Kuperjanovi 9 kinnistu kohta ühes telefonikõnes, mille salvestus kõlas täna kohtusaalis.
Uus raadiosaade “Kaupmehe eduvalem” alustab Eesti jaekaubanduse hetke kuumima teemaga: toiduhinnad. Saatejuht ja kaupmeeste liidu tegevjuht Nele Peil vestleb tippjuhtidega, et välja selgitada, mis mõjutab seda, kui palju me poes maksame.