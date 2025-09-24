Pruunsild kohtus: mind ja Isamaad rünnatakse nagunii

“Nendel vendadel, kes rohkem panustavad, on ka suurem sõnaõigus”

“Järeltulevad põlved meile seda andeks ei anna, kui see nii maha magada,” sõnab ettevõtja ja Isamaa erakonna suurtoetaja Parvel Pruunsild Kuperjanovi 9 kinnistu kohta ühes telefonikõnes, mille salvestus kõlas täna kohtusaalis.