Tagasi RAAMATUPIDAMINE

02.02.26, 17:09 Militaaräris tuntud ettevõtja kriminaalasi sai avapaugu. “Ta pole järginud seadusi, vaid on neid kuritarvitanud” Prokuratuur süüdistab militaarkaupa vahendavat ettevõtjat Ants Põldsami ja tema firmat Surrestik OÜd (varem Bristol Trust OÜ) eriti suures ulatuses maksupettuses ja kohtumenetluses võltsitud dokumendi kasutamises. Loe AI kokkuvõtet Militaarkaupade vahendaja Ants Põldsam ja tema firma Surrestik OÜ seisavad kohtu ees süüdistatuna maksupettuses ja võltsitud dokumentide kasutamises. Prokuratuur väidab, et nad vähendasid oma maksukohustust 771 000 euro võrra, kuid Põldsam eitab süüd. Maksu- ja tolliamet esitab nõude 795 000 eurole ja intressidele. Süüdistus hõlmab ka kingitud Tesla, mille ümber esitati fiktiivseid arveid. Surrestiku finantsid kahanesid 2024. aastal märgatavalt. Advokaadid kritiseerivad uurimismetoodikat, väites, et vaidlus oleks pidanud jääma haldusmenetluse raamidesse.

Ants Põldsam ja tema ettevõte Surrestik OÜ (varem Bristol Trust OÜ) on Harju maakohtus süüdistusega maksupettuses ja võltsitud dokumendi kasutamisega kohtumenetluses.

Foto: Liis Treimann

Avakõnes märkis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kaito Puusepp , et valeandmete esitamise tõttu on perioodil 2018. aasta veebruarist kuni 2021. aasta detsembrini ettevõtte vähendanud oma maksukohustust 771 000 euro võrra.

Ants Põldsam on tegelenud maksuplaneerimisega, ta pole järginud seadusi, vaid on neid kuritarvitanud,“ ütles süüdistaja Puusepp.

Kannatanuna kriminaalasjas avalik-õigusliku nõude esitanud maksu- ja tolliamet soovib süüdistatavatelt solidaarselt kätte saada suuremat summat – põhisumma ligi 795 000 eurot ning intresse 390 000 eurot. Intresside arvestus katkes 2022. aasta oktoobris, kui Surrestik kandis maksuameti ettemaksukontole nõude tagamiseks üle 900 000 euro.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Põldsam end süüdi ei tunnistanud.

Kaitsjad Risto Käbi TRINITI advokaadibüroost ning Madis Uusorg ATTELA advokaadibüroost tõid oma kõnedes välja argumendid, miks nende kliendid Põldsam ja Surrestik pole kuritegusid toime pannud.

Ants Põldsam kaitsjate Madis Uusoru ja Risto Käbiga Harju maakohtus.

Foto: Liis Treimann

“Kurb, et maksuvaidlust lahendatakse kriminaalasja raames, kui normaalselt saaks seda teha haldusmenetluses,“ imestas kaitsja Käbi.

Prokuratuuri üks etteheidetest oli, et Surrestiku neljal töötajal olid osaühingud, mis osutasid Surrestikule teenuseid ning seetõttu jäeti tasumata osaliselt tööjõumakse.

“Surrestik ja Ants Põldsam pole maksuseadusi rikkunud, ostes teenuseid äriühingutelt, mis olid seotud Surrestiku töötajatega. Maksu- ja tolliamet pole neile neljale äriühingule etteheiteid teinud,“ leidis Uusorg.

Kingitud Tesla tõi maksukohustuse

Kohtumenetluses võltsitud dokumendi kasutamise episood puudutab 2018. aastal koostatud arvet, mille kohaselt müüs Surrestik sõiduauto Tesla Põldsamiga lähedalt seotud isikule. Põldsami koostatud 120 000 euro suurune arve oli aga süüdistuse järgi võltsitud, kuna tegelikkuses ostu-müügitehingut ei toimunud, vaid sõiduk liikus uuele omanikule kingina.

Tekkis erisoodustuse maksu kohustus. Surrestik esitas auto uuele omanikule arve number 504, samas kui ettevõtte raamatupidamises juba oli selle numbriga arve olemas ning see oli veidi vähem kui kuu aega varem esitatud kaitseväele ballistiliste kiivrite sisu vahetuse eest.

Artikkel jätkub pärast reklaami

2021. aastal esitas Põldsam kingitusena Tesla saanud inimese suhtes Harju maakohtusse hagi koos võltsitud arvega. Hagiga soovis Surrestik nii-öelda ostjalt saada 120 000 eurot koos lisandunud ja lisanduvate viivistega. Nõude esitamisega soovis Põldsam vabaneda ka kinkimisega tekkinud erisoodustusmaksu tasumise kohustusest.

Kuid eelmisel suvel jõustus asjas kohtuotsus ning Surrestiku ligi 208 000 euro suurust nõuet ei rahuldatud.

Endine lähedane leidis kohtus, et arve number 504, mille alusel nõuti raha, oli võltsitud ning koostatud ja esitatud kostjale maksunduslike kohustuste vähendamiseks.

Ants Põldsam end süüdi ei tunnistanud.

Foto: Liis Treimann

Tsiviilkohtus arvet tõendina ei arvestatud

Kohus jättiski Surrestiku viidatud tõendi kui ebausaldusväärse arvestamata. Maksu- ja tolliametilt saadud tõendid kinnitasid, et väidetava kostjale esitatud arve saatmise kuupäeval ei saanud seda arvet eksisteerida, sest hageja esitas sama numbriga arve hoopis kaitseväele.

Ka Surrestikule raamatupidamist korraldanud isik teatas vastuses kohtule, et arve saadeti kostjale ning registreeriti alles ajal, kui tegelikult ei olnud enam võimalik luua selle numbriga arvet, kuivõrd sellise numbriga arve oli juba raamatupidamisprogrammis registreeritud.

Tänasel kriminaalasja istungil ütles Põldsami ja Surrestiku advokaat Käbi, et arve puhul tekkis numeriseerimise probleem ning seda selgitatakse täpsemalt edasise kohtumenetluse käigus.

Põldsami endine lähedane inimene on ka prokuratuuri võtmetunnistaja. Advokaatide arvates on see inimene aga kaugel usaldusväärsusest ning nad imestasid, miks ta on tunnistaja, aga mitte kuriteole kaasaaitaja.

Artikkel jätkub pärast reklaami

Määras kopsaka dividendi

Kui 2023. aastal oli Surrestiku müügitulu üle 17 miljoni euro, siis 2024. aastal kahanes see 1,9 miljoni peale.

See pole aga üllatav, sest firma omanik Põldsam asutas kõrvale uue ettevõtte Strobil , kuhu läksid Bristol Trusti varad ja hankelepingud. Kriminaalasi jäi vanasse kehasse, mille uueks nimeks sai Surrestik.

Surrestiku 2024. aasta kasum oli 200 000 eurot ning koos varem kogunenud jaotamata kasumiga küündis number üle miljoni euro. Sellest otsustas omanik väljamaksmiseks määrata 600 000 eurot omanikutulu.