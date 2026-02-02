  • OMX Baltic0,01%318,34
  • OMX Riga−0,17%881,2
  • OMX Tallinn0,1%2 125,01
  • OMX Vilnius0,3%1 451,98
  • S&P 5001,21%7 347,15
  • DOW 301,16%49 868,81
  • Nasdaq 1,66%25 747,55
  • FTSE 1002,15%10 438,66
  • Nikkei 2250,38%59 513,12
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,85
  • GBP/EUR0,00%1,16
  • EUR/RUB0,00%87,8
Militaaräris tuntud ettevõtja kriminaalasi sai avapaugu. “Ta pole järginud seadusi, vaid on neid kuritarvitanud”

Prokuratuur süüdistab militaarkaupa vahendavat ettevõtjat Ants Põldsami ja tema firmat Surrestik OÜd (varem Bristol Trust OÜ) eriti suures ulatuses maksupettuses ja kohtumenetluses võltsitud dokumendi kasutamises.

Militaarkaupade vahendaja Ants Põldsam ja tema firma Surrestik OÜ seisavad kohtu ees süüdistatuna maksupettuses ja võltsitud dokumentide kasutamises. Prokuratuur väidab, et nad vähendasid oma maksukohustust 771 000 euro võrra, kuid Põldsam eitab süüd. Maksu- ja tolliamet esitab nõude 795 000 eurole ja intressidele. Süüdistus hõlmab ka kingitud Tesla, mille ümber esitati fiktiivseid arveid. Surrestiku finantsid kahanesid 2024. aastal märgatavalt. Advokaadid kritiseerivad uurimismetoodikat, väites, et vaidlus oleks pidanud jääma haldusmenetluse raamidesse.

Ants Põldsam ja tema ettevõte Surrestik OÜ (varem Bristol Trust OÜ) on Harju maakohtus süüdistusega maksupettuses ja võltsitud dokumendi kasutamisega kohtumenetluses.
Avakõnes märkis majandus- ja korruptsioonikuritegude ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Kaito Puusepp, et valeandmete esitamise tõttu on perioodil 2018. aasta veebruarist kuni 2021. aasta detsembrini ettevõtte vähendanud oma maksukohustust 771 000 euro võrra.
Ants Põldsam on tegelenud maksuplaneerimisega, ta pole järginud seadusi, vaid on neid kuritarvitanud,“ ütles süüdistaja Puusepp.
Kannatanuna kriminaalasjas avalik-õigusliku nõude esitanud maksu- ja tolliamet soovib süüdistatavatelt solidaarselt kätte saada suuremat summat – põhisumma ligi 795 000 eurot ning intresse 390 000 eurot. Intresside arvestus katkes 2022. aasta oktoobris, kui Surrestik kandis maksuameti ettemaksukontole nõude tagamiseks üle 900 000 euro.

Põldsam end süüdi ei tunnistanud.
Kaitsjad Risto Käbi TRINITI advokaadibüroost ning Madis Uusorg ATTELA advokaadibüroost tõid oma kõnedes välja argumendid, miks nende kliendid Põldsam ja Surrestik pole kuritegusid toime pannud.
Ants Põldsam kaitsjate Madis Uusoru ja Risto Käbiga Harju maakohtus.
“Kurb, et maksuvaidlust lahendatakse kriminaalasja raames, kui normaalselt saaks seda teha haldusmenetluses,“ imestas kaitsja Käbi.
Prokuratuuri üks etteheidetest oli, et Surrestiku neljal töötajal olid osaühingud, mis osutasid Surrestikule teenuseid ning seetõttu jäeti tasumata osaliselt tööjõumakse.
“Surrestik ja Ants Põldsam pole maksuseadusi rikkunud, ostes teenuseid äriühingutelt, mis olid seotud Surrestiku töötajatega. Maksu- ja tolliamet pole neile neljale äriühingule etteheiteid teinud,“ leidis Uusorg.
Kingitud Tesla tõi maksukohustuse
Kohtumenetluses võltsitud dokumendi kasutamise episood puudutab 2018. aastal koostatud arvet, mille kohaselt müüs Surrestik sõiduauto Tesla Põldsamiga lähedalt seotud isikule. Põldsami koostatud 120 000 euro suurune arve oli aga süüdistuse järgi võltsitud, kuna tegelikkuses ostu-müügitehingut ei toimunud, vaid sõiduk liikus uuele omanikule kingina.
Tekkis erisoodustuse maksu kohustus. Surrestik esitas auto uuele omanikule arve number 504, samas kui ettevõtte raamatupidamises juba oli selle numbriga arve olemas ning see oli veidi vähem kui kuu aega varem esitatud kaitseväele ballistiliste kiivrite sisu vahetuse eest.

2021. aastal esitas Põldsam kingitusena Tesla saanud inimese suhtes Harju maakohtusse hagi koos võltsitud arvega. Hagiga soovis Surrestik nii-öelda ostjalt saada 120 000 eurot koos lisandunud ja lisanduvate viivistega. Nõude esitamisega soovis Põldsam vabaneda ka kinkimisega tekkinud erisoodustusmaksu tasumise kohustusest.
Kuid eelmisel suvel jõustus asjas kohtuotsus ning Surrestiku ligi 208 000 euro suurust nõuet ei rahuldatud.
Endine lähedane leidis kohtus, et arve number 504, mille alusel nõuti raha, oli võltsitud ning koostatud ja esitatud kostjale maksunduslike kohustuste vähendamiseks.
Ants Põldsam end süüdi ei tunnistanud.
Tsiviilkohtus arvet tõendina ei arvestatud
Kohus jättiski Surrestiku viidatud tõendi kui ebausaldusväärse arvestamata. Maksu- ja tolliametilt saadud tõendid kinnitasid, et väidetava kostjale esitatud arve saatmise kuupäeval ei saanud seda arvet eksisteerida, sest hageja esitas sama numbriga arve hoopis kaitseväele.
Ka Surrestikule raamatupidamist korraldanud isik teatas vastuses kohtule, et arve saadeti kostjale ning registreeriti alles ajal, kui tegelikult ei olnud enam võimalik luua selle numbriga arvet, kuivõrd sellise numbriga arve oli juba raamatupidamisprogrammis registreeritud.
Tänasel kriminaalasja istungil ütles Põldsami ja Surrestiku advokaat Käbi, et arve puhul tekkis numeriseerimise probleem ning seda selgitatakse täpsemalt edasise kohtumenetluse käigus.
Põldsami endine lähedane inimene on ka prokuratuuri võtmetunnistaja. Advokaatide arvates on see inimene aga kaugel usaldusväärsusest ning nad imestasid, miks ta on tunnistaja, aga mitte kuriteole kaasaaitaja.

Määras kopsaka dividendi
Kui 2023. aastal oli Surrestiku müügitulu üle 17 miljoni euro, siis 2024. aastal kahanes see 1,9 miljoni peale.
See pole aga üllatav, sest firma omanik Põldsam asutas kõrvale uue ettevõtte Strobil, kuhu läksid Bristol Trusti varad ja hankelepingud. Kriminaalasi jäi vanasse kehasse, mille uueks nimeks sai Surrestik.
Surrestiku 2024. aasta kasum oli 200 000 eurot ning koos varem kogunenud jaotamata kasumiga küündis number üle miljoni euro. Sellest otsustas omanik väljamaksmiseks määrata 600 000 eurot omanikutulu.
Kooslus kriisides vaevlevast NATOst, lühiajalise vaatega USA presidendist ja sõjaks valmis Venemaast on oluline just Euroopa kaitse kontekstis.
Uudised
  • 04.05.26, 18:00
Geopoliitika ekspert: Putin otsib intensiivselt ajaakent, millal Euroopat rünnata
“Ei tea veel milleks, aga vaatame!” vastas Kristjan Maruste kohtuniku küsimusele, kas ta on pankrotiasja arutamiseks valmis.
Uudised
  • 05.05.26, 13:16
Tuule tõuksiäri pankrotile terendab raugemine: kontojääk 1600 eurot, investoritele võlgu miljoneid
Morningstari analüütikud hoiatavad, et mälukiipide tsükkel saavutab tõenäoliselt haripunkti 2028. aastal, misjärel hakkavad nii tulud kui ka kasumid taas langema. Seetõttu anti müügisoovitus kõvasti rallinud SanDiskile.
Börsiuudised
  • 05.05.26, 16:02
3 alahinnatud aktsiat, mida osta ja 3 ülehinnatud aktsiat, mida müüa
Dmitri Rõženkov sai hiljuti USAst kätte kauaoodatud auto, kuid pärast kõigi Eestis registreerimiseks vajalike sertifikaatide vormistamist ootas teda ebameeldiv üllatus: registreerimistasu ja maks osutusid mitu tuhat eurot suuremaks, kui ta oli arvestanud. Erinevalt paljudest teistest sellesse olukorda sattunutest Dmitril siiski vedas.
Uudised
  • 05.05.26, 15:44
Ameerika auto ostjad saavad automaksu pärast kaela ootamatud lisakulud
Saneerimise selja taha jätnud sokifirma teatas töötukassat kuni poolte töökohtade koondamisest, Suva omaniku hinnangul jääb lõplik arv esialgu arvatust väiksemaks.
Uudised
  • 05.05.26, 06:00
Pooled töötajad koondav Suva kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. “Firma jääb ellu”
Semetroni välihaigla mooduleid võis eelmisel aastal näha Tallinnas Järvevana tee 7a kinnistul. Sellele Margus Linnamäe kinnisvaraettevõttele kuuluvale, Ülemiste järve äärde jäävale alale on korduvalt soovitud planeeringut ärihoonete ja linnavillade ehitusõiguse saamiseks, kuid Tallinna linnavõim pole sellega seni nõustunud.
Uudised
  • 05.05.26, 18:00
Suurärimehe kaitsetööstusfirma jääb kohtukaklustes konkurendile alla
Operaili uus juht Andres Uusoja.
Uudised
  • 05.05.26, 13:46
Tartu miljonäridele liikunud Operail sai uue juhi
Englo OÜ tegevjuht Karin Punning ja teine omanik, peakonstruktor Toomas Sõmer aastal 2010. aastal Eurosatoryl, ühel maailma suurimal ja mõjukamal kaitse- ja julgeolekutööstuse messil Prantsusmaal.
  • ST
Sisuturundus
  • 04.05.26, 15:06
Mustamäe minitehasest Himaalajasse: Eesti inseneride seadmed jõuavad maailma kõige nõudlikumatesse tingimustesse
Uut kodu otsib Taani paar ChatGPT abiga sadamalinnade Holbæki ja Roskilde ümbrusest 5 miljoni Taani krooni ehk 669 000 euroga.
Taani paar ostab maja ChatGPT-lt saadud finantsplaani abil
Narva Metalli peamine koostööpartner oli Soome angaaride tootja Trutec Oy, koostöö lõppemine pani metalliärile põntsu.
Võlgades metallifirma variseb pankrotti. “Maksejõuetus on püsiv”
Fragment Adamson-Eric maalilt “Sirelid”, mille alghind Vernissage’i kevadoksjonil on lausa 100 000 eurot.
Kunstigaleriide kevadoksjonil rabab 100 000eurose alghinnaga ajalooline maal
Uut kodu otsib Taani paar ChatGPT abiga sadamalinnade Holbæki ja Roskilde ümbrusest 5 miljoni Taani krooni ehk 669 000 euroga.
Taani paar ostab maja ChatGPT-lt saadud finantsplaani abil
USA ja Iraani võimaliku kokkuleppe uudis tõi kergendust nii aktsiaturgudele kui ka Pärsia lahe energiakoridorile.
Lootus Iraani rahuleppele ja kiibitootjate ralli andsid USA aktsiatele hoogu
Otepää perefirma müügiplatsilt on aasate jooksul teele läinud tuhandeid sõidukeid Euroopase, Aasiasse, Lähis-Itta ja teistele rahvusvahelisele turgudele. Foto on illustratiivne.
Laia haardega Otepää perefirma maksis kopsaka dividendi
Viimase 15 aasta kokkuvõttes ei ole õnnestunud siinsel turul toimetavatel investoritel naljalt suuri kalu püüda, kuna Tallinna börsiindeksit on oma kasvuga edestanud vaid üks ettevõte – Merko. Pildil suuromanik Toomas Annus.
Viimased 15 aastat Tallinna börsil: kõigest üks aktsia teeb indeksile ära
Konkursi võidutöö autor Tambet Mäe idee on lihtne: Eesti ettevõtjad peavad looma oma kaitseliidu ehk seadma sisse täpsed tegevuskavad ja rollid sõjaajaks, mis nende tegevusala tugevusi ära kasutavad.
Otse Kevadtormilt: Eduka Eesti võitjaks kuulutati kolonelleitnant Tambet Mäe
Poolteist aastat Eesti Energia kontsernis töötanud Juhan Aguraiuja usub, et on olnud õigel ajal õiges kohas. “Saan väljakutsuval muudatuste ajal siia kenasti oma panuse ära antud.”
Enefiti uue äri juht lahkub juba ametist
Lisatud Aguraiuja kommentaar kl 13.55
Englo OÜ tegevjuht Karin Punning ja teine omanik, peakonstruktor Toomas Sõmer aastal 2010. aastal Eurosatoryl, ühel maailma suurimal ja mõjukamal kaitse- ja julgeolekutööstuse messil Prantsusmaal.
  • ST
Mustamäe minitehasest Himaalajasse: Eesti inseneride seadmed jõuavad maailma kõige nõudlikumatesse tingimustesse
Aastaga 4000protsendilist tõusu näidanud SanDisk haaras taas mu tähelepanu kui üks võimalik koht, kuhu investeerida kontol seisev 50 000 euro suurune vabaraha.
Mälukiibisektor luubi all: kas SanDisk väärib minu 50 000 eurot?
Uue hinnarekordi saavutas Sandisk eile, teisipäevasel kauplemispäeval, mil aktsia hind kerkis päevaga pea 12%. Pildil Sandiski asepresident Alper Ilkbahar.
Analüütik prognoosib SanDiski aktsia hinnale kolmekordset kasvu
Kui jätta kõrvale reservide tühistamise positiivne mõju, vähenes Novo Nordiski tegevuskasum püsivates valuutakurssides 6% ja Taani kroonides 15%.
Novo Nordiski kasumikasv peidab suurt ühekordset mõju
Aktsia hind kerkis tulemuste toel üle 7%
Huvi kaitsetööstuse vastu Eesti investorite seas püsib, kuid oli aprillis mõnevõrra tagasihoidlikum kui aasta alguses.
Eesti investorid ärkasid talveunest: aktsiad, mida aprillis enim osteti ja müüdi
Microni aktsia on viimase aastaga kerkinud enam kui 690%.
Microni aktsia sööstis uue rekordini
Saneerimise selja taha jätnud sokifirma teatas töötukassat kuni poolte töökohtade koondamisest, Suva omaniku hinnangul jääb lõplik arv esialgu arvatust väiksemaks.
Pooled töötajad koondav Suva kaasas võlgade klattimiseks Türgi investori. “Firma jääb ellu”
Poliitilise kommunikatsiooni eksperdi Annika Arrase sõnul mõjuvad Euroopa Liidu plakatid väga brüssellikult ning kujutatud inimesed ei tundu eestlastena.
Brüsseli plakatikampaania külvab segadust. “Miks selle peale just nüüd raha kulutatakse?”
Kunagised äripartnerid Anton Altement (vasakul), Ivan Turõgin (keskel) ja Sergei Potapenko poseerisid 2018. aastal Äripäevale, kui lõid üheskoos krüptopanka Polybius. Nüüd on Altement endiste äripartneritega raksus ning selles samas ettevõttes käib tüli, mis viis Turõgini ja Potapenko teise ettevõtte pankroti nõudmiseni.
Sadade miljonite eest krüptoraha ja kortereid kinni. Krüptomiljonärid ragistavad kohtus
Erakokk Jaanus Puhk elu on vastakas: argipäevadel koordineerib ta tuhandete sõdurite toitu, nädalavahetusel korraldab eksklusiivselt väikestele seltskondadele privaatset toiduelamust.
Eestlaste uus luksus: erakokkade äri kogub tuure. "Kahe tunniga 1000 burgerit”
Intervjuu kolme personaalkokaga
Vjatšeslav Leedot teati kümmekond aastat tagasi praamikuningana. Kroon kukkus, kui tal riigiga suusad risti läksid.
Seitse aastat vaidlust kukkus kokku. Peagi selgub, kas Leedo läheb trellide taha
See, et Enn Pant viibib Tallink Grupi kontoris Tallinnas kuu jooksul vaid 1-2 nädalat, ei sega teda suuromaniku ja Tallinki nõukogu esimehena Tallinki strateegiliste küsimustega kursis olemast.
Tallinki üles ehitanud Enn Pant tööpostil suremisest: pigem naudin elu
Veel 2019. aastal oli Astel Modular Äripäeva puidutööstuse TOPis esikohal ja ehitusmaterjalide tootjate TOPis teisel kohal. Viimastel aastatel on pidanud ettevõtte juhid aga kohtus oma tegude kohta aru andma.
Põhja kõrbenud majatootja juht peab oma taskust 100 000 eurot hüvitama
Matsimoka lihatööstus andis ühisrahastusplatvormi Fundwise kaudu kaasatud investoritele lubadusi, mille täitmine on osutunud seni keeruliseks. Pildil ettevõtte üks asutajatest Aivar Inno.
Matsimoka lihatööstus maadleb investoritele antud lubadustega. “Oleksime võinud pankrotti minna”

Parima juhi konkursi finalist Tarmo Hõbe: otsustamisel määrab kiirus
  • PRO
Juhi jutud
Parima juhi konkursi finalist Tarmo Hõbe: otsustamisel määrab kiirus
00:00
Advokaadid muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks
Triniti eetris
Advokaadid muudatustest andmekaitses: ettevõtjate elu läheb keerulisemaks
00:00
Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud
Hommikuprogramm
Eesti tehnoloogiaettevõtjad võitlevad liigse metsaraie vastu. Villig: tööstuse hääl on domineerinud
Investor Toomase aktsiaideed: kuhu paigutada 50 000 eurot kallil turul
Investor Toomase tund
Investor Toomase aktsiaideed: kuhu paigutada 50 000 eurot kallil turul
Tarmo Kärsna: nafta hinnad jäävad kõrgeks veel terveks aastaks
Hommikuprogramm
Tarmo Kärsna: nafta hinnad jäävad kõrgeks veel terveks aastaks
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
Kuum tool
Matis Mäeker kelmide bossi süüdimõistmisest: mina pooldan karmimat karistust
