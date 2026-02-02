Raadiohommikus: sõnumeid Helsingist, Singapurist ja Ruhnust

Teisipäevane Äripäeva raadio hommikuprogramm vahendab teateid nii miljoneid liigutavast metropolist kui ka väikesest maailmast ära lõigatud saarest.
- Nädalavahetus meelitas kaherattaliste omanikke Soome suurele messile.
Varahommikused ärkajad kuulevad pärast kella 7 uudiseid raadioreportaaži Soomest Põhja-Euroopa suurimalt kaherattaliste messilt, mida igal aastal külastab ligi 60 000 inimest, teiste seas ka sajad eestlased.
Äripäeva raadio käis külas Eesti suursaadikul Singapuris Veikko Kalal. Kell pool kaheksa saab teada, mida teeb Aasia äridiplomaatia keskuses Estonian Business Hub, millised Eesti ettevõtted seda kasutavad ja milliseid turunišše vallutatakse. Intervjuu tegi Hando Sinisalu.
Kell 8 sirvime Infopanga värskeid konkurentsiraporteid ja neis sisalduvaid ettevõtjate prognoose nii oma sektori kui laiemalt ärikeskkonna kohta. Konkurentsianalüütiku Sigrid Kõivu pilgu all on seekord ehitus, taristuehitus, puidutööstus ja raamatupidamine.
Kell 8.30 räägime praeguse kalli elektrihinna taustal Fermi Energia
juhatuse esimehe Kalev Kallemets
aga fookusega tulevikul. Riik on loomas tuumaenergia ja -ohutuse seadust ning valdkonna riiklikku regulaatorit. Kas tuumajaamale paistab roheline tuli?
Kell 9.05 võtame ühendust Ruhnu vallavanema Maret Pärnamets
aga, kes oma ametiaja aluses on silmitsi tõsise kriisiga, kus jää ei luba laeval sõita ja lennuühendus saarega on lennuki rikke tõttu katkenud.
Hommikuprogrammi veavad saatejuht Neeme Korv ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
10.00–11.00 “Sisuturundussari: energiakool”.
Võtame luubi alla, kas vesinik on Eestis päriselt kohal või endiselt igavene lubadus. Stuudios on Bolti sõiduteenuste operatsioonide juht Aleksis Anijärv ja Alexela jätkusuutlike kütuste valdkonna juht Artur Dianov, kes räägivad otse päriselust: vesinikutaksod juba sõidavad, aga taristu alles võtab kuju.
Kuuleme, miks Bolt läks teadlikult tuleviku piloodiga kaasa, mida ütlevad taksojuhid ja kliendid Toyota Mirai kogemuse kohta ning miks vesiniku suurim lubadus on just kiire tankimine ja pikk sõiduulatus. Saatejuht on Brent Pere.
11.00–12.00 “Investor Toomase tund”.
Jaanuarikuu sündmused võtavad kokku Äripäeva börsiajakirjanikud Jana Saarkoppel ja Kaspar Viira ning Äripäeva sõsarlehe Delovõje Vedomosti börsitoimetaja Dmitri Fefilov.
Saates vaatame, kuidas möödus aasta esimene kuu investor Toomase portfellis ning millised olulisemad sündmused kujundasid jaanuarikuus turge enim. Saatejuht on Merian Tiirats.
13.00–14.00 “Eetris on ehitusuudised”.
Saates on külas on Mapri Ehitus
e tegevjuht Tarmo Roos, kellega analüüsime ehitusturu praegust seisu ning arutame, kas 2026. aasta toob ehitusturule kauaoodatud elavnemise või ootab sektorit ees pigem stabiliseerumine. Räägime ka Mapri Ehituse lähiaastate strateegiast, tööjõuküsimustest ja vastutuse võtmisest keerulistes olukordades.
Saadet juhib Teeli Remmelg.
15.00–16.00 “Turismitund”.
Külm talv kihutab hulga eestlasi igal aastal palmi alla puhkama. Suur osa neist kasutab või on vähemalt varasemalt kasutanud selleks erinevate reisibüroode abi. Nagu ikka, on aga AI ka reisibüroode elu veidi sassi löönud. Reisibüroode ja AI omavahelisest suhtest tuleb rääkima reisibüroo AirGuru tegevjuht Marge Zirel ja äsja endale tehisaru abil reisi korraldanud ettevõtja ja meelelahutaja Robin Valting.
Saadet juhib Joonas-Hendrik Mägi.
