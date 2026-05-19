Äripäev
Küsi ÄPltEsimene kuu 2.99 €
Äripäev
Esimene kuu 2.99 €
Minu ÄP
  • OMX Baltic−0,59%309,61
  • OMX Riga−0,05%901,03
  • OMX Tallinn−0,14%2 099,79
  • OMX Vilnius−0,54%1 437,43
  • S&P 500−0,07%7 403,05
  • DOW 300,32%49 686,12
  • Nasdaq −0,51%26 090,73
  • FTSE 1000,58%10 383,38
  • Nikkei 225−0,44%60 550,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,64
  • OMX Baltic−0,59%309,61
  • OMX Riga−0,05%901,03
  • OMX Tallinn−0,14%2 099,79
  • OMX Vilnius−0,54%1 437,43
  • S&P 500−0,07%7 403,05
  • DOW 300,32%49 686,12
  • Nasdaq −0,51%26 090,73
  • FTSE 1000,58%10 383,38
  • Nikkei 225−0,44%60 550,59
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%82,64
  • ST

Kaasaegne tootmisliin ei tähenda enam ainult roboteid, vaid andmetega juhitud terviksüsteemi

Kaasaegse tööstustootmise suurim väljakutse pole enam ainult kiirus või kvaliteet eraldi, vaid nende ühendamine paindlikkuse, ohutuse ja täieliku jälgitavusega. Viljandi Aken ja Uks rajas koostöös Elister OÜga uue täielikult automatiseeritud uste värviliini, kus kogu protsess alates laadimisest kuni pakendamiseni toimib ühe tervikliku süsteemina.
Kaasaegne tootmisliin ei tähenda enam ainult roboteid, vaid andmetega juhitud terviksüsteemi
  • Foto: Kristjan Kivistik
Tegu ei ole lihtsalt kahe värvimisrobotiga, vaid lahendusega, kus iga tööetapp on automatiseeritud, jälgitav ja andmetega juhitud.

Projekt sai alguse ühest lihtsast küsimusest

Suured projektid sünnivad vahel ootamatult. 2025. aasta mais selgus juhusliku vestluse käigus, et Viljandi Aken ja Uks otsis juba pikemat aega partnerit uue värviliini rajamiseks. Elisteri pakkumine osutus kliendi vajadustele kõige sobivamaks.
Suvi kulus projekteerimisele ja planeerimisele ning aasta lõpus algas vana süsteemi demonteerimine ja uue liini paigaldus ning ideest sai reaalne tootmislahendus.
Elisteri jaoks oli see esimene nii suure mastaabiga projekt, kus kogu vastutus jäi ettevõtte kanda. See tähendas pidevat koostööd projekteerijate, tarnijate ja tootjaga, et kogu süsteem töötaks täpselt nii, nagu lähteülesanne ette nägi.
Tulemuseks ei sündinud lihtsalt seadmete kogum, vaid terviklik tootmissüsteem, kus kõik komponendid töötavad ühise loogika alusel.

Kuni 500 toodet on korraga liikumas

Värvimisprotsess algab ukse riputamisest konveierile vaakumtõstukite abil. Lahendus võimaldab raskeid uksi käsitseda täpselt ja ohutult ning välistab pinnakahjustuste riski.
Tooted liiguvad edasi Power & Free tüüpi konveieril, mis suudab samaaegselt koordineerida kuni 500 toote liikumist kogu liini ulatuses. Iga toodet saab juhtida eraldi, vajadusel peatada, suunata või kuivatada teistest sõltumatult. See on oluline, sest erinevad uksed vajavad erinevat töötlust ja kuivamisaega.
Iga uks on varustatud RFID-kleebisega, mille kaudu süsteem teab reaalajas, milline toode liinil liigub, kus see asub, millise värvi ja retseptiga seda töödeldakse ning kui kaua peab toode kuivama. Tootmistellimused liiguvad otse ERP-süsteemist tootmisliinile, mis tähendab katkematut infovahetust kontori ja tootmise vahel.
Lisaks kasutatakse konveieri riputuspoomide jaoks eraldi madalsageduslikke RFID-kiipe. Kahe erineva sageduse kasutamine välistab signaalide häirimise ning tagab töökindla tuvastuse ka intensiivses tootmises, kus suur hulk tooteid liigub samaaegselt läbi lugejate.
Tulemuseks on protsess, kus inimene ei pea enam tooteid tuvastama ega tööparameetreid käsitsi valima, vaid süsteem teeb seda automaatselt.

Viljandi Aken ja Uks otsis partnerit, kes aitaks neil luua täpselt nende vajadustele vastava uue värviliini. Vaata galeriist, kuidas Elister OÜ tiim asja teoks tegi:

Puhastus algab staatilise elektri eemaldamisest

Enne värvimist läbivad uksed automaatse vertikaalse puhastusüksuse, mis kohandab oma töölaiuse automaatselt vastavalt ukse mõõtmetele. Vajalik info tuleb RFID- ja ERP-süsteemist ilma operaatori sekkumiseta.
Puhastus toimub kolmes etapis - eemaldatakse staatiline elekter, mis hoiab tolmu pinnal kinni, puhastatakse pind suruõhuga ning lõpuks eemaldab aspiratsioon kogu lahtise tolmu keskkonnast. Nii saavutatakse pind, millele värv kinnitub ühtlaselt ja defektideta.

Vaata videost, kuidas Viljandi Aken ja Uks liin töötab:

Värviköök töötab nagu täppislabor

Värvimaterjalide ettevalmistus toimub eraldi värviköögi ruumis, kus kogu protsess on automatiseeritud ja seotud ohutussüsteemidega.
Ventilatsiooni juhib lahustiandur. Kui süsteem tuvastab lekke või lahustikontsentratsiooni tõusu, käivitub ventilatsioon automaatselt ning väldib ohtliku keskkonna tekkimist.
Värv liigub robotiteni läbi Graco doseerimissüsteemide, mis mõõdavad täpselt nii koguseid kui ka segamissuhteid. Suurte mahtude jaoks kasutatakse Graco Duro-Flo pumpasid, eritoonide ja väiksemate koguste jaoks Merkur-seeria pumpasid.
Et vähendada seisakuid, on mõlemal robotil kaks erivärvi pumpa. See võimaldab ühe värvi kasutamise ajal teist juba ette valmistada ning hoida liini töös ka sagedaste värvivahetuste korral. Arvestades, et taktaeg on kaks minutit, on see tootlikkuse seisukohalt oluline detail.
Kui uks konveierile riputatakse, loeb süsteem RFID kaudu automaatselt välja kogu vajaliku info ning rakendab õige retsepti. Toon, segamissuhe, kõvendi ja lahusti kogus määratakse ilma käsitsi sekkumiseta.
Operaatori roll on jälgida süsteemi tööd ja reageerida automaatika teadetele, näiteks siis, kui mõni värvianum vajab vahetamist.

Kaks robotit, erinevad toonid ja automaatsed otsused

Värvimine toimub kahe sõltumatult töötava CMA roboti abil. Mõlemad võivad samaaegselt kasutada erinevaid värve ja materjale – näiteks üks robot värvib musti, teine valgeid uksi.
Tootmisplaneerija ei pea enam otsustama, milline robot millise tootega tegeleb. Süsteem tuletab kõik vajalikud sammud ise: milline robot toodet värvib, millist retsepti kasutatakse, kui kaua toimub kuivatus ja kuidas toodet puhverdatakse. See vähendab käsitsi otsustamist ja hoiab kogu liini loogika ühtsena.
Värvimisel kasutatakse polüuretaanipõhiseid materjale, mis ei eralda formaldehüüdi ei kuivamisel ega hiljem kasutuses. See aitab vähendada emissioone ning muuta tootmise keskkonnasõbralikumaks, mis oli ka üks Viljandi Aken ja Ukse eesmärke liini planeerimisel.
Komponentide doseerimiseks kasutatakse nelja Graco ProMix 3KS kolmekomponentset segamissüsteemi – kaks robotitele ja kaks käsikabiinidele. Süsteem tagab täpse segamissuhte igal pihustusmomendil, vähendab materjalikadu ja võimaldab kiireid värvivahetusi.
Operaatori ülesandeks jääb jälgida seda, mida automaatika ise hinnata ei suuda – pihustuse kvaliteeti, düüside seisukorda ja lõppviimistlust.

Flash-off ala aitab vältida “apelsinikoore” teket

Pärast värvimist liiguvad uksed flash-off alasse, kus lahusti aurustub kontrollitult ning pind stabiliseerub enne kuivatusahju.
Etapp on oluline, sest värske värv ei tohi jõuda kohe kõrge temperatuuriga ahju. Vastasel juhul võib tekkida niinimetatud apelsinikoor ehk ebaühtlane pinnastruktuur.
Selles tsoonis tehakse ka pistelist kvaliteedikontrolli ja mõõtmisi, et võimalikud kõrvalekalded avastada enne kuivatusprotsessi.

Kuivatus toimub mitmel rajal korraga

Kuivatustunnel töötab kuni +60 °C temperatuuril ja kuni 60 000 m³/h õhuringlusega, kuigi tavapärases töös kasutatakse madalamaid režiime.
Oluline on süsteemi paindlikkus. Erinevad värvid ja pinnaviimistlused vajavad erinevat kuivatusrežiimi ning liin võimaldab seda hallata ilma tootmist peatamata. Kuivatus on jaotatud mitmeks rajaks, mis tähendab, et samaaegselt saavad kuivada nii standardvärvid kui ka erilahendused.
Pärast tunnelit liiguvad tooted järelpuhvrisse, kus need jahtuvad enne pakendamist kontrollitud temperatuurini. Alles seejärel eemaldatakse uksed konveierilt taas vaakumtõstukite abil.

Kogu tootmine jätab endast digitaalse jälje

Kogu värviliini juhib ühtne automaatikasüsteem, mis ühendab RFID-tuvastuse, värviköögi, robotid ja kuivatussüsteemid üheks tervikuks.
Operaatorite käsutuses on neli Siemens HMI juhtpaneeli ning mobiilne tahvelarvuti. Lisaks katavad kogu liini kaamerad, mis annavad peaoperaatorile reaalajas ülevaate kõikidest tsoonidest.
Tootmisalas asuvad visuaalsed infoekraanid näitavad töötajatele aktiivseid tellimusi, tootmisetappi ja liini staatust. Info on nähtav kogu tootmisalale, mitte ainult juhtpaneelide juures töötavatele operaatoritele.
Kõik tootmisparameetrid salvestatakse andmebaasi – kasutatud retsept, kuivatusrežiim, ajatempel, operaator ja võimalikud kõrvalekalded. Igal toodetud uksel on seega oma digitaalne pass ning vajadusel saab ka aastaid hiljem kontrollida, millistes tingimustes konkreetne toode toodeti.
Ohutus ei ole lisafunktsioon, vaid süsteemi osa
Kuna liin töötab lahustite ja pihustusprotsessidega, on kogu süsteem projekteeritud vastavalt ATEX-direktiivi nõuetele.
Liini ulatuses töötavad lahusti-, temperatuuri- ja õhuniiskuse andurid, mis on ühendatud automaatika juhtimisahelasse. Kui mõni näitaja kaldub lubatud piiridest välja, reageerib süsteem automaatselt – kohandab ventilatsiooni, kuvab hoiatused või peatab vajadusel osa liinist.
Värvimiskambrites kasutatakse STS tuletuvastussüsteemi, mis peatab ohu korral robotite töö automaatselt.

Kaasaegne tootmine tähendab terviklikku süsteemi

Viljandi Aken ja Ukse uus värviliin näitab hästi, kuidas tänapäevane tööstuslahendus ei tähenda enam üksikuid seadmeid, vaid terviklikku digitaalset tootmiskeskkonda.
RFID-põhine tootetuvastus, automaatne doseerimine, andmepõhine juhtimine ja täielik jälgitavus võimaldavad viia inimese rolli sinna, kus see loob kõige rohkem väärtust – kvaliteedi hindamisse, otsuste tegemisse ja süsteemi arendamisse.
Elisteri jaoks tähendas projekt võimalust tõestada oma võimekust võtta täisvastutus keeruka tööstuslahenduse eest. Viljandi Aken ja Uks sai tootmisliini, mis vastab nii tänastele kui ka tulevastele vajadustele.
Kui teie tootmises on väljakutse, mille lahendamiseks puudub täna vastus, võtke ühendust ELISTERIGA!
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Rand & Tuulbergi partnerlussuhete- ja müügijuht Kristjan Mardna.
  • ST
  • 11.05.26, 14:40
Miks kulutab ehitussektor enne tööde algust kümneid tuhandeid täiesti tühja?

Hetkel kuum

Investor Raivo Hein andis ülevaate oma investeerimisstrateegiast ja jagas nägemust USA tehnoloogiasektori ja Balti börsi tulevikust.
Saated
  • 18.05.26, 08:03
Möll aktsiaturgudel: investor Raivo Hein avaldas hiljutised tehingud
Eesti esimese family office’i, Zenith Family Office’i asutajapartner Kristel Meos aitab jõukatel majandada oma vara ning pärandada see tulevastele põlvedele. Esimest korda puutus ta family office’i mudeliga kokku 30 aastat tagasi, mil käis USAs ühes family office’is praktikal.
Uudised
  • 18.05.26, 17:30
Põlvkondadeülene varahaldus kogub Eestis hoogu: jõukad pered otsivad viise, kuidas rikkus lastele edasi anda
Oma strateegiat jagab Kristjan Piilmann
Aasta oli 2016. Kaska-Luiga OÜd oli just raputanud 2014. aasta majanduskriis. Nüüd on aga ettevõte tegemas suurt investeeringut uude farmi. Fotol Avo Kruusla, perefirma üks juht.
Uudised
  • 18.05.26, 11:55
Perefirma rajab 7 miljoniga uue farmi ja kahekordistab tootmismahu. “Viimane aeg ehitada”
Tahavaatepeegli kasvu peale tehtud investeering näitab tänaseks 99,94% suurust langust.
Investor Toomas
  • 18.05.26, 15:16
Investeering, millega kaotasin kõik
Investor Toomase kommentaar
Kuigi Enn Pant elab Eesti kõrval ka USAs ja Tais ning reisib palju, ei pea ta oma elustiili luksuslikuks.
Intervjuu
  • 17.05.26, 06:00
Üle poole ajast New Yorgis ja Bangkokis elav Enn Pant: Kroonikat lugedes tundub, et nii elavad paljud
Ikea haldab üle terve maailma 63 riigis üle 500 kaupluse. Äsja avalikuks saanud koondamine tabab kõige valusamalt Rootsit.
Uudised
  • 18.05.26, 13:36
Ikea koondab mitusada töötajat ja plaanib hindu langetada
Rand Hydrogeni suurim omanik Hando Rand ettevõtte arendatava mobiilse vesiniku tootmise ja pudeldamise süsteemi kõrval.
Kohalikud
  • 18.05.26, 06:00
Ratastel vesinikutehas. Eesti väikefirma arendab uut energialahendust
“Peame arvestama, et ohtlike olukordade äratundmine muutub järjest keerulisemaks, kuna tehisintellekti abil luuakse üha tõetruumaid pettusekatseid,” selgitab Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju.
  • ST
Sisuturundus
  • 06.05.26, 16:14
Ahti Paju: küberpettuste äratundmine toetub töötajate teadlikkusele ja sellega on vaja tegeleda järjepidevalt
Tänavune äriplaan on tulnud ümber teha, ütleb Hansa Grupi juht Neeme Tammis.
“Osa kahjumist tuleb enda kanda võtta.“ Kütusehinna tõus paneb bussifirmad surve alla
On tulnud ka piletihinda tõsta
Võimalik droonioht Lõuna-Eestis
NATO hävitaja lasi Lõuna-Eestisse sattunud drooni alla
Trolliroolis Tallinna linnapea Peeter Raudsepp, tänavu naasevad liinidele esimesed osaliselt akudel töötavad trollid.
Tallinna Linnatransport jäi kahjumisse
Tänavune äriplaan on tulnud ümber teha, ütleb Hansa Grupi juht Neeme Tammis.
“Osa kahjumist tuleb enda kanda võtta.“ Kütusehinna tõus paneb bussifirmad surve alla
On tulnud ka piletihinda tõsta
Rinel Pius ja Triin Oselein kirjutasid tandemjuhtimisest Tartu Ülikoolis magistritöö.
Idufirmade salarelv levib suurfirmadesse ja nõuab juhtidelt küpsust
Prantsumaalt pärit ja pikalt Eestis elanud Thomas Padovani asutas Adcashi 2011. aastal. Neli aastat hiljem pääses idufirma 500 edukaima ettevõtte sekka.
Maksuamet viibutab tuntud idufirma kohal miljonikirvest
Eesti Kunstnike Liidu president Maarin Ektermann tõdes, et vajalikud muudatused finantsprotsessides ei jõudnud õigel ajal rakenduda, et pettuse ohvriks langemist ära hoida.
“See on katastroof. Finantsiline šokk!“ Kunstnike liit peab pettuse tõttu vara müüma
Vladimir Putin (vasakul) on täna Pekingis, et hankida Ukraina sõjaga pihta saanud majandusele eluliini.
FT: Hiina riigipea sõnul võib Putin Ukraina avantüüri kahetseda
Blackstone'i juht Stephen Schwarzman märkis hiljuti, et peab oma firmat maailma suurimaks AI-taristu investoriks.
Google ja Blackstone asutavad mitme miljardi dollarilise pilveettevõtte
Tilde alustas tõlkebüroona juba 26 aastat tagasi, kuid Läti emaettevõttel on ajalugu üle 30 aasta. Kui alguses keskenduti Microsoft Windowsi ja Wordi professionaalsele tõlkimisele eesti, läti ja leedu keeltesse, siis tänaseks on liigutud sügavamale tehnoloogiasse. Fotol Tilde juht Kalle Kuusik.
  • ST
Kas AI-ajastu “sööb” väikese kõnelejaskonnaga keeled ära? Baltikumi ettevõte tagab, et see nii ei läheks
Coop Panga finantsjuht Paavo Truu (vasakul) on sel kevadel kasutanud võimalust osta aktsiaid kolmandiku võrra turuhinnast odavamalt. Coop Panga juhi Arko Kurtmanni (paremal) tehingute kohta hetkel finanatsinspektsiooni lehel info puudub.
Coop Panga võtmeisikud ostavad agaralt soodukaga aktsiaid
Elon Musk nõudis OpenAI-lt kohtu kaudu 150 miljardi dollari suurust valuraha.
Elon Musk kaotas kohtulahingu OpenAI vastu
Tahavaatepeegli kasvu peale tehtud investeering näitab tänaseks 99,94% suurust langust.
Investeering, millega kaotasin kõik
Investor Toomase kommentaar
Donald Trumpi ja Xi Jinpingi kohtumine ei toonud lahendust ühelegi suurele probleemile. Ometi ei paista turuosalised ka uskuvat, et midagi hullemaks läheb.
  • PRO
Kes eksib? Turg vilistab saabuva kriisi hoiatustele
Investor Raivo Hein andis ülevaate oma investeerimisstrateegiast ja jagas nägemust USA tehnoloogiasektori ja Balti börsi tulevikust.
Möll aktsiaturgudel: investor Raivo Hein avaldas hiljutised tehingud
Stroomi keskuse avamine Pelgurannas 2014. aastal. Anatoli Kanajev on viimased kümme aastat hoidnud madalat profiili.
20 aastat ootust, null ehitust. Ärimehe spaaprojekt seisab jätkuvalt paberil
Kõike sai liiga palju. “Üks on laisk ja teine loll ja mina pean siin rabama,” avastas Kai Realo uue nurga enda suhtumise juurest.
Kai Realo põles läbi ereda leegiga. “Vererõhku oli keeruline alla saada isegi ravimitega“
Suurem osa Tallinna börsi põhinimekirjas noteeritud ettevõtetest lõpetas tormilise esimese kvartali mullusest parema tulemusega. Pildil Merko Ehitus Eesti juhatuse esimees Ivo Volkov Arteri kvartali ehitusel.
Tallinna börsi esimese kvartali suur kokkuvõte: kahte sektorit tabas valus hoop
Analüütik Mattias Wallander tõi välja kolm dividendiaktsiat, mida võiks portfelli kaaluda, et teenida keskmist palka läbi dividendi.
Kuidas panna kokku portfell, mis teenib keskmise palga kuus
Riik on aastaid elanud üle oma võimete, usub Pärnu juhtimiskonverentsil parimaks juhiks kuulutatud riigikontrolör Janar Holm.
Parimaks juhiks valitud Holm: me veel ei saa aru, kui suures hädas Eesti tegelikult on
Trigon Capital i suuromaniku Joakim Heleniuse sõnul oli 2025. aasta piimanduses tsükli tipp.
Piimatootjad teenisid rasvaselt: kõrge hind kergitas kasumeid kordades
Tallinnas uue toidukoha avamine pole mitte üheski asukohas lihtne. “Kui sa tõesti südames tunned ja numbrid kinnitavad, et oleks põhjust sellest hirmust läbi minna, siis tasuks see ette võtta ja seda ma igapäevaselt teen,” ütleb Anella Veebel.
Noor ettevõtja pani mängu kõik oma säästud ja avas Tallinna südalinnas toidukoha
Krüptoplatvormi peakontor asub Tähesaju teel, mistõttu kaalub uurimise algatamist Eesti prokuratuur, samuti hakatakse siin taotlema Zondacrypto pankrotti.
Suure krüptoskandaali jäljed Eestis: ohvrid katsuvad firmat Eestis pankrotti ajada
Prokuratuur kaalub kriminaalmenetluse alustamist

Podcastid

Mihkel Nestor majanduse tervisest: numbrid lähevad paremaks, aga tunne on ikka halb
Hommikuprogramm
Mihkel Nestor majanduse tervisest: numbrid lähevad paremaks, aga tunne on ikka halb
00:00
Tallinkis lõpetav Nõgene: jah, kriiside juhtimine tekitab minus hasarti
Kuum tool
Tallinkis lõpetav Nõgene: jah, kriiside juhtimine tekitab minus hasarti
00:00
Parimaks juhiks valitud Holm: me veel ei saa aru, kui suures hädas Eesti tegelikult on
Hommikuprogramm
Parimaks juhiks valitud Holm: me veel ei saa aru, kui suures hädas Eesti tegelikult on
Arhitekt Mihkel Tüür sõbraga ettevõtte vedamisest: me oleme kaosel põhinev kingsepatöökoda
Läbilöök
Arhitekt Mihkel Tüür sõbraga ettevõtte vedamisest: me oleme kaosel põhinev kingsepatöökoda
Äripäev eetris: Reformierakond igatseb abstraktset kuldset ajastut
Äripäev eetris
Äripäev eetris: Reformierakond igatseb abstraktset kuldset ajastut
Tallinna linnaarhitekt: pealinna kikilipsukuju on ju puhas boonus
Müüt või tõde?
Tallinna linnaarhitekt: pealinna kikilipsukuju on ju puhas boonus
19.05., 26.05., 03.06.2026 Juhtimise võtmeoskused
Äripäeva Akadeemia
Juhtimise võtmeoskused
24 akadeemilist tundi
19.05.2026 Ettevõtte finantside analüüsimine
Äripäeva Akadeemia
Ettevõtte finantside analüüsimine
8 akadeemilist tundi
20.05.2026 Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused (20.05., 10.06., 11.06. ja 15.06.2026)
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
21.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
21.05., 04.06.2026 Müügist pikaajalise koostööni
Äripäeva Akadeemia
Müügist pikaajalise koostööni
8 akadeemilist tundi
22.05.2026 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele - vundament
8 akadeemilist tundi
25.-27.05.2026 Aktsiakauplemise meistriklass
Äripäeva Akadeemia
Aktsiakauplemise meistriklass
13 akadeemilist tundi
25.05.-29.05.2026 MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
IT Koolitus
MD-102T00: Microsoft 365 Endpoint Administrator
40 akadeemilist tundi
28.05.2026 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
28.05.2026 Läbirääkimiste praktikum 2
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 2
8 akadeemilist tundi
02.06.2026 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi

Enimloetud

1
Saated
  • 18.05.26, 08:03
Möll aktsiaturgudel: investor Raivo Hein avaldas hiljutised tehingud
2
Uudised
  • 18.05.26, 13:36
Ikea koondab mitusada töötajat ja plaanib hindu langetada
3
Uudised
  • 18.05.26, 11:55
Perefirma rajab 7 miljoniga uue farmi ja kahekordistab tootmismahu. “Viimane aeg ehitada”
4
Uudised
  • 18.05.26, 17:30
Põlvkondadeülene varahaldus kogub Eestis hoogu: jõukad pered otsivad viise, kuidas rikkus lastele edasi anda
Oma strateegiat jagab Kristjan Piilmann
5
Investor Toomas
  • 18.05.26, 15:16
Investeering, millega kaotasin kõik
Investor Toomase kommentaar
6
Uudised
  • 17.05.26, 10:00
AI avas ukse massiliste koondamiste ajastule. “Enamik ettevõtteid võiks tööjõudu 30–50% võrra vähendada”

Viimased uudised

Uudised
  • 19.05.26, 13:00
Lamborghini Tallinn tunnistati maailma parimaks müügiesinduseks
Saated
  • 19.05.26, 13:00
Evert Eero: teekond müügimehest tegevjuhiks ja kiire kasvu väljakutsed
Arvamused
  • 19.05.26, 12:51
Hildegard Kivisaar: Soome riigivõla kiire kuhjumine annab Eestile hoiatava õppetunni
  • ST
Sisuturundus
  • 19.05.26, 12:31
Kaasaegne tootmisliin ei tähenda enam ainult roboteid, vaid andmetega juhitud terviksüsteemi
Uudised
  • 19.05.26, 12:31
NATO hävitaja lasi Lõuna-Eestisse sattunud drooni alla
Uudised
  • 19.05.26, 12:11
Idufirmade salarelv levib suurfirmadesse ja nõuab juhtidelt küpsust
Majandustulemused
  • 19.05.26, 12:08
Tallinna Linnatransport jäi kahjumisse
Börsiuudised
  • 19.05.26, 11:31
Coop Panga võtmeisikud ostavad agaralt soodukaga aktsiaid
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Tellimisega seotud küsimused: [email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2026