Hispaania keelab noortele sotsiaalmeedia. “Kaitseme neid digitaalse metsiku lääne eest”

USA president Donald Trump ütles kolmapäeval, et loobub oma ähvardusest kehtestada tollitariifid mitmele Euroopa riigile, viidates tema sõnul NATOga saavutatud uuele raamistikule Arktika julgeoleku küsimustes.
Kallinevad hinnad on pannud paljusid mõtlema lisatulu teenimisele. Seda näitab ka Swedbanki rahaasjade teabekeskuse värske uuring: pea kolmandik elanikest on viimase aasta jooksul teeninud lisaraha või selle peale mõelnud.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.