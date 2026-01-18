Lisatulu teenijad jagavad näpunäiteid. “Raha pärast mõjuisikuks hakata pole mõtet”
Kallinevad hinnad on pannud paljusid mõtlema lisatulu teenimisele. Seda näitab ka Swedbanki rahaasjade teabekeskuse värske uuring: pea kolmandik elanikest on viimase aasta jooksul teeninud lisaraha või selle peale mõelnud.
Panin eile korraks aktsiagraafikud kinni ja läksin riigikokku. Mitte selleks, et riigi eelarvet paika panna, vaid et kuulata ja arutleda selle üle, kas rahatarkusest rääkimine on varsti sama ohtlik kui ilma loata investeerimisnõu andmine ämmale.
Eesti ettevõtted ja avalik sektor kulutavad dokumendihaldusele märkimisväärseid summasid, kuigi turul leidub ka soodsamaid ja kasutajasõbralikumaid lahendusi. Folderiti asutaja ja tegevjuhi Kent Raju sõnul takistavad kulude vähendamist sageli harjumused, teadmatus ja põhjendamatu hirm olemasoleva süsteemi väljavahetamise ees.