03.02.26, 13:56 Prantsusmaa politsei tegi reidi Elon Muski Xi kontorisse Pariisi prokuratuuri küberüksus tegi koos Europoliga reidi Elon Muski sotsiaalmeediaplatvormi X kontorisse Prantsusmaal.

Prokuratuur kutsus nii Elon Muski kui ka endise Xi tegevjuhi Linda Yaccarino aprillis ütlusi andma.

Foto: Evelyn Hockstein/Scanpix

Prokuratuur teatas sellest sotsiaalmeediaplatvormil X, märkides, et läbiotsimised on seotud 2025. aasta jaanuaris alustatud uurimisega. See puudutas algoritmide võimalikku kallutamist, nii et need moonutasid automatiseeritud andmetöötlussüsteemi toimimist ja andmete väljavõtmist platvormi või selle juhtide poolt, kirjutas Reuters.