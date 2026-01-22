Tesla juhiabisüsteem seisab Euroopas ja Hiinas loa lävel

Tesla seisab silmitsi keerulise väljakutsega: ettevõtte täiselektriliste sõidukite müük on vähenenud juba teist aastat järjest, samal ajal kui Hiina autotootja BYD tõusis esmakordselt aastamüügis Teslast ette. See märgib olulist nihet ülemaailmsel elektriautode turul, kus konkurents on kiirelt teravnemas.
Investeeringute haldamise ettevõte Eika Asset Management plaanib emiteerida kuni 5 miljoni euro väärtuses võlakirju, et rahastada uue logistikapargi arendamist Poolas. Raha kaasatakse vastavalt projekti vajadustele kolmes etapis ning võlakirju pakub Euroopa kaasinvesteerimisplatvorm Letsinvest.