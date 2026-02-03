Tallinna tehas toodab ülitäpseid seadmeid NASA Kuu-missioonidele
Tallinnas Kristiines tegutsev USA kontserni tütarfirma CPI Vertex Estonia valmistab ülitäpseid reflektorpaneele suurtele satelliitside antennidele. Neid kasutatakse Kuu-missioonides, et ühenduda Maalt kosmoses olevate seadmetega.
Vertex Estonia on üks kahest Euroopa tehasest, mis suudab toota ülitäpseid reflektorpaneele. Need on kriitiline osa antennidest, millega hoitakse sidet Maa ja kosmose vahel, rääkis tootmisüksuse juht Artur Prees.
Foto: Liis Treimann
Ettevõtte juht Artur Prees ütleb, et üks olulisemaid tooteid on reflektorpaneelid kahele 20meetrisele antennile, mida on tehtud tellimusena nii erafirmadele kui ka USA riiklikule kosmoseagentuurile NASA-le.
