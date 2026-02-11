Järvan hirmutab pealinlasi prügiveo 75protsendise hinnatõusuga, ministeerium tõrjub kriitikat

Valitsus andis eile pikalt tehtud jäätmereformile lõpuks heakskiidu. Reformiga muutub kohalike omavalitsuste vastutus ja need, kes prügi ei sorteeri, hakkavad rohkem maksma. Samuti on lootust kergendada paarikümne miljoni euro suurust pakenditasu.
Valitsuse väljakuulutatud jäätmereform tekitab praegustes suurtes prügivedajates ja -käitlejates nii toetavaid kui ka eitavaid reaktsioone, kuid ühes ollakse kindel: nii odav jäätmevedu ei tule, kui minister lubas.
Juba paar aastat töötajatele küberkoolitusi korraldanud Saarte Liinide IT- ja tehnoloogiaosakonna juht Ahti Paju tõdeb, et küberohtudega sammu pidamiseks tuleb töötajaid testida pidevalt. Koolitusest on kasu aga ainult siis, kui see mahub ka kõige kiirema tööpäeva sisse.