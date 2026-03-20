Eesti droonitõrjuja kümnekordistab käibe 60 miljonini. “Tegutseme võimete piiril”
Kui seni vedasid raadiosageduslikke ja eriotstarbelisi elektroonikaseadmeid arendava Ranteloni kasvu Ukraina sõjaga seonduvalt Euroopa kliendid, siis Iraani sõda on toonud päringuid ka Araabia riikidest.
Jõud on kõige veenvam argument Venemaa ohu vastu ja seega tuleb kogu Euroopas leida uusi võimalusi Ukraina toetamiseks ja meie sõjalise võimekuse tõstmiseks, rääkis peaminister Kristen Michal vabariigi aastapäeva eel Tartus Eesti Rahva Muuseumis peetud kõnes.
Eesti tööstussektori kõiki harusid koondava TOPi esikohale tuli vaid kuus aastat tagasi garaažis alustanud Defsecintel Solutions AS, mis toodab autonoomseid ja mobiilseid seire- ning droonitõrje süsteeme. Kaitsetööstusele läks ka paremiku teine positsioon – selle hõivas droonitootja Threod Systems AS.
Poola ja Leedu kaubanduskinnisvara haldava investeerimisfirma Tewoxi 8% tootlusega võlakirjade esimeses jaotusvoorus käesoleva aasta augustis seadis Tewox eesmärgiks kaasata 10 miljonit eurot, investorid aga esitasid taotlusi 17,4 miljoni euro väärtuses. Märkimisperioodil saadud kolmest peamisest õppetunnist annab ülevaate Lords LB Asset Managementi hallatava ja kaubanduskinnisvarasse investeeriva investeerimisettevõtte Tewox juhtPaulius Nevinskas.