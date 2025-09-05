Kaitseministeerium jagas 14 arendusprojektile toetusraha

Globaalsed pinged lausa lükkavad Skandinaavia, aga ka Saksa ja muu Euroopa kliente meie poole, kui ainult oskame võimalust ära kasutada, kirjutab Eesti Masinatööstuse Liidu ekspordivaldkonna juht Gustav Kotkas.
Margus Vanaselja: soodustuskelmuse kaasus on mulle täiesti arusaamatu
Saaremaal Nasval tegutsev laevaehitaja Baltic Workboats suutis 2024. aastal käivet veerandi võrra kasvatada ja usub kasvu jätkumist tänavugi, kuid kevadel algatatud kriminaalasi tekitab tegevjuhis tuska.
Eesti üks armastatuim pereettevõte Rõngu Pagar võttis ligi aasta tagasi ette pangavahetuse ning kasutab nüüd igapäevaselt kodumaise Coop Panga teenuseid. Nad on üks enam kui 20 000 Coop Panga ärikliendist, kes viivad elu edasi igas Eestimaa paigas.