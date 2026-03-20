Läti trahvis kuulutusteportaali 180 000 euroga

Läti konkurentsinõukogu määras veebipõhise kuulutusportaali ss.lv omanikule SIA SS 186 780 euro suuruse trahvi turgu valitseva seisundi kuritarvitamise eest, kuna ta takistas konkureeriva platvormi arengut.
Konkurentsiamet oleks võimalusel suure tõenäosusega keelanud aastate eest kahe kinnisvarakuulutusteportaali City24 ja kv.ee koondumise. Kuigi nüüd valitsevad turgu just need kaks portaali, ei näe amet siiski põhjust sekkuda.
Kinnisvarakuulutuste turgu valitsev kv.ee vihastas järjekordse hinnatõusuga kinnisvarabürood välja. Kui maaklerid süüdistavad portaali monopoli kuritarvitamises, siis kv.ee juht näeb süüdistuste taga väiksema konkurendi lobitööd.