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Tsahkna: Ungari tegevused ohustavad Euroopa Liidu julgeolekut

Välismeedia teatel on Ungari juba aastaid jaganud Venemaaga konfidentsiaalset Euroopa Liidu infot. Eesti välisministri Margus Tsahkna sõnul ohustab Ungari tegevus otseselt Euroopa julgeolekut.
Ungari peaminister Viktor Orban kohtumas Kremlis mullu novembris Venemaa presidendi Vladimir Putiniga.
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