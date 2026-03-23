Tsahkna: Ungari tegevused ohustavad Euroopa Liidu julgeolekut

Ungari peaminister Viktor Orban on läinud täielikult valimisrežiimile ja lubas blokeerida 90 miljardi eurose laenu andmise Ukrainale. Brüsselis aga küsitakse, kumb tuleb varem: Ungari valimised või Ukraina pankrot?
Ameerika Ühendriikide avantüürid läänepoolkeral õõnestavad küll reeglitel põhinevat maailmakorda, ent muudavad samal ajal elu keeruliseks ka Venemaale. Mida otsustab Donald Trump, kujundab sel aastal suuresti kogu globaalpoliitika kulgu.
Tõstetehnika soetamine tähendab ettevõttele sageli suurt ühekordset investeeringut, samal ajal kui rendimudel võimaldab kulusid pikema perioodi peale jaotada ning jätta raha ettevõtte põhitegevusse ja arengusse. Äripäeva küsimustele vastab uute elektritõstukite täisteenusrenti pakkuva Forklift OÜ renditeenuste ärijuht Raido Karik.