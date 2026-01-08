Tagasi Globaalne pilk 2026. aastale: Putin peaks olema murelik Ameerika Ühendriikide avantüürid läänepoolkeral õõnestavad küll reeglitel põhinevat maailmakorda, ent muudavad samal ajal elu keeruliseks ka Venemaale. Mida otsustab Donald Trump, kujundab sel aastal suuresti kogu globaalpoliitika kulgu. Globaalne pilk

"Kui mina oleksin [Vladimir] Putin, oleksin ma murelik," nentis Äripäeva raadio "Globaalse pilgu" aasta avasaates Delfi poliitikaajakirjanik Herman Kelomees, viidates sellele, millise mängleva kergusega suutis USA kukutada Venezuela autokraadi Nicolás Maduro ja seejärel ka Atlandi ookeanis üle võtta Vene lipu all seilanud naftatankeri.

Ehkki Trumpi hoiak Euroopa suhtes on kaugel soosivast – ja mure, et Ühendriikide administratsioon kaalub tõsimeeli relva jõul Gröönimaa hõivamist, on tõsine –, pole olukorras midagi julgustavat Kremlilegi.

"Trumpil on tekkinud Venemaa suhtes mingi suurem julgus," selgitas Kelomees, nentides, et hoiakut võiks ka iseloomustada sõnadega nagu "enesekindlus" või lausa "ülbus".