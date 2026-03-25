Tagasi Raadiohommikus: kas vibe-koodimist juba üle ei haibita? Neljapäeval räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis meilgi alles hiljuti pisikese elevusega tutvustatud vibe-koodimisest ja selle uuest ning pöörasest maailmast.

Paistab, et vibe-koodimisest on saamas asi, mida justkui iga ettevõtte töölüli oskama peaks. Küll aga on iga uue tööriista liiga kiire kasutuselevõtt teatud riskiga. Milles need riskid seisnevad ja millist mõju võib vibe-koodimine Eesti IT-sektorile tervikuna avaldada, räägime kell 8.30. Külas on EY Eesti partner Mart Mäe, kes on varem juhtinud ka Microsofti piirkondlikku äri ning IT-konsultatsiooni ettevõtet CGI.

Šveits andis portsu raha, et Eestis paremini lõimutaks. Kodanikuühiskonna Sihtkapital tahab teha teeme-ära-mentaliteediga ideekorje, kuidas tuua kokku inimesi, kel on erinev kultuuriline, rahvuseline või keeleline taust. Olgu selleks Ukrainast tulnud pagulane või IT-sektori spetsialist Indiast. Mismoodi sellistest juba ette rahastatud ideeprojektidest oleks aga ettevõtetele kasu, räägib Visionest Institute 'i tegevjuht Anu-Mall Naarits kell 9.

Parasjagu on käimas Eesti mõjukaim turunduskonverents Password. Muuhulgas kuulutatakse seal välja ka aasta turundusteo ja aasta turundustiimi tiitlid. Kuuleme intervjuud võitjatega ning vahetuid emotsioone konverentsilt.