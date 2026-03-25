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Raadiohommikus: kas vibe-koodimist juba üle ei haibita?

Neljapäeval räägime Äripäeva raadio hommikuprogrammis meilgi alles hiljuti pisikese elevusega tutvustatud vibe-koodimisest ja selle uuest ning pöörasest maailmast.
EY Eesti partneri Mart Mäega vestleme raadiohommikus vibe-koodimisest.
  • EY Eesti partneri Mart Mäega vestleme raadiohommikus vibe-koodimisest.
  • Foto: Andras Kralla/Äripäev
Paistab, et vibe-koodimisest on saamas asi, mida justkui iga ettevõtte töölüli oskama peaks. Küll aga on iga uue tööriista liiga kiire kasutuselevõtt teatud riskiga. Milles need riskid seisnevad ja millist mõju võib vibe-koodimine Eesti IT-sektorile tervikuna avaldada, räägime kell 8.30. Külas on EY Eesti partner Mart Mäe, kes on varem juhtinud ka Microsofti piirkondlikku äri ning IT-konsultatsiooni ettevõtet CGI.
Šveits andis portsu raha, et Eestis paremini lõimutaks. Kodanikuühiskonna Sihtkapital tahab teha teeme-ära-mentaliteediga ideekorje, kuidas tuua kokku inimesi, kel on erinev kultuuriline, rahvuseline või keeleline taust. Olgu selleks Ukrainast tulnud pagulane või IT-sektori spetsialist Indiast. Mismoodi sellistest juba ette rahastatud ideeprojektidest oleks aga ettevõtetele kasu, räägib Visionest Institute'i tegevjuht Anu-Mall Naarits kell 9.
Parasjagu on käimas Eesti mõjukaim turunduskonverents Password. Muuhulgas kuulutatakse seal välja ka aasta turundusteo ja aasta turundustiimi tiitlid. Kuuleme intervjuud võitjatega ning vahetuid emotsioone konverentsilt.
Saatejuht on Linda Eensaar ja uudistetoimetaja Ken Rohelaan.
Päev jätkub järgmiste saadetega:
11.00-12.00 “Luubi all”. Tänavuste pressipreemiate nominendid avavad oma töö tagamaid ja räägivad, kuidas kirjutada loetavat teksti, teha head fotot ja veenda allikat intervjuud andma, fotole tulema või kohtuma.
Vestlusringis osalevad Äripäeva ajakirjanikud Karmen Laur, Polina Volkova, Linda Eensaar, Marge Ugezene ja Äripäeva fotograaf Liis Treimann. Vestlust juhib Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi.
12.00-13.00 “Digitark äri*”. Kordussaates tuleb juttu ettevõtte ressursside planeerimise ehk ERPi juhendist. IT-valdkonna praktikutelt kuuleb, kuidas seda kasutada ja millega tasub kindlasti arvestada.
Saatekülalised on Thermory IT-juht Julia Ležeiko ning Iveri Marukašvili, kes on majandustarkvara tiimi projektijuht Fujitsust. Saadet juhib Äripäeva teemaveebi raamatupidaja.ee juht Mare Timian.
13.00-14.00 “Õppetund”. Räägime, mida kujutab endast haridusjuhtide praktikaprogramm ja kuidas toimub koolijuhtide ettevalmistamine. Üle 90% koolijuhtidest kasvab välja õpetajaskonnast ja saabki kuulata, mida arvavad praktikaprogrammis osalenud selle kohta, missugustest oskustest sellisel puhul vajaka jääb.
Stuudios on Heateo Haridusfondi koolijuhtimise valdkonnajuht Ann Leppimann ja Saku Gümnaasiumi direktor Keit Fomotškin, Tartust liitub veebi vahendusel Forseliuse kooli õppejuht Kristi Mumm. Saadet juhib Helen Roots.
Kuula Äripäeva raadiot Tallinnas ja Harjumaal 92,4 MHz, Tartus 97,7 MHz, Pärnus 91,9 MHz, Haapsalus 96,0 MHz, Saaremaal 101,7 MHz, Ida-Virumaal 94,6 MHz, Raplamaal 101,8 MHz ja Järvamaal 104,3 MHz.
Kuulamislingi ja nädala saatekava leiab siit.
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