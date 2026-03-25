Tagasi Merendusklastri juht: reform vajab rohkem erasektori kaasatust Meremajanduse arengut pärsib riigiasutuste killustatus ning eduka reformi elluviimiseks tuleb kaasata erasektor, ütles Eesti merendusklastri tegevjuht Jaak Viilipus.

Jaak Viilipus rääkis Äripäeva raadio hommikuprogrammis, et ligi pool aastat väldanud projekti jooksul ei ole seni väga palju kavandatud erasektorit kaasata.

"Pidime tegema esindusorganisatsioonidega pöördumise, et saada aru, kuidas detailsem lähenemine hakkab olema," märkis Viilipus. "Meil olid kartused, et senise info baasil ei pruugi see lähenemine olla piisavalt süsteemne ja seetõttu me ka tegime need päringud."

Pärast päringuid sai Viilipus teada, et projekti juhtrühma ega nõukokku ei plaanitud kaasata erasektorit.