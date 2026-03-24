Tagasi Arendus ilma arendajateta? Vaibkoodimine avab ukse turundajatele Turundus ja tarkvaraarendus on jõudmas uude ajastusse, kus rakenduste loomine ei eelda enam programmeerija tausta. Vaibkoodimine ehk AI abil tarkvara ehitamine muudab viisi, kuidas me seni arendusprotsessi suhtunud oleme.

Saates “Eetris on turundusuudised” selgitab vaibkoodija Kei Olbrei, kuidas ta jõudis personalivaldkonnast rakenduste loomiseni ning miks on viimase aastaga toimunud hüpe teinud selle oskuse kättesaadavaks sisuliselt kõigile. Juttu tuleb sellest, kuidas AI abil sünnivad prototüübid tundidega, milliseid tööriistu kasutada ning miks on eeltöö ja probleemi mõistmine olulisem kui tehniline oskus.

Arutleme ka praktiliste kasutusvõimaluste üle: alates maandumislehtedest ja turundustööriistadest kuni ettevõttesiseste lahendusteni, mis aitavad igapäevatööd automatiseerida. Olbrei toob näiteid enda loodud rakendustest ning selgitab, miks vaibkoodimine aitab kiiresti aru saada ka sellest, mida ei tasu ehitada.

Lisaks puudutame tööturu muutusi ja seda, miks tehnilise oskuse kõrval muutuvad üha olulisemaks analüüs, disain ja kasutajate mõistmine.