Sunly on kõik päikesepargid droonikahju vastu kindlustanud

Eesti elektritarbija on üldiselt hästi kaitstud, kuid suur rünnak võib mõned energiatootjad rivist välja lüüa ja siis on olukord kehvem, leiab TalTechi õppejõud, ettevõtja ja energiaekspert Igor Krupenski.
Sel nädalal 19 miljoni euro väärtuses võlakirjade pakkumist alustanud Lords LB Asset Managementi investeerimisettevõtte Tewox äritegevuse aluseks on Leedus ja Poolas tegutsevad kaubandusobjektid. Ettevõtte juht Paulius Nevinskas selgitab, miks peetakse kaubandusparke Euroopa turgudel, eelkõige Poolas, praegu üheks vastupidavaimaks ärikinnisvarasegmendiks ning millele peaksid investorid tähelepanu pöörama.