Nädala äriuudised: LHV tunnistab tagasilööke, tõukerattaäri viilib maksudest ja Mägi maalid said hävitava hinnangu
Sel nädalal köitsid lugejaid LHV juhtkonna kainestav tõdemus, et panga suurte sihtide kõrval on reaalsus olnud karmim, tõukerattamüüjate maksuskeemid ning briti kriitiku hävitav hinnang Konrad Mägi maalidele Londoni näitusel.
Rootsi-Soome metsandus- ja puidutööstuskontserni Stora Enso homme Helsingis toimuvale aktsionäride koosolekule läheb Lääne-Virumaa üks jõukamaid ettevõtjaid Tarmo Noodla siiani vastuseta jäänud küsimusega, miks ta lükati parima hinna pakkujana vahetult enne Näpi saeveski ostutehingu sõlmimist kõrvale olukorras, kus kõik ülejäänud tehingu tingimused olid samad.
Käisin sel nädalal LHV aktsionäride üldkoosolekul. Rain Lõhmus, kelle visioonile on see pank üles ehitatud, tuletas meelde vana, kuid vahel ununema kippuvat tõde: kõige olulisem on investorile omakapitali tootlus.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.