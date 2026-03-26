Võlakirjaturg lööb häirekella: vastu vaatavad 2008. aastale sarnased mustrid

Trumpi selle nädala vastuolulised sõnumid Iraani kõneluste kohta on aktsiaturge tugevalt kõigutanud: ühel päeval tõukas optimism indeksid ülespoole, järgmisel viis ebakindlus turud taas langusesse. Ka neljapäev viitab sellele, et ees seisab järjekordne punaseks värvunud päev.