Üks AI-agent teeb kümne minutiga ära töö, mis varem võttis nädalaid

Viljandis toimunud Kesk-Eesti ettevõtete tunnustusüritusel jäi kõlama, et ebakindlas keskkonnas ei piisa üksnes kulude kärpimisest – vaja on paindlikkust, uusi tehnoloogiaid ja valmisolekut äriplaani muuta.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- kuidas Jarmo Liiveri sõnul aitab üks AI-agent vähendada nädalatepikkuse töö kümnele minutile ja mida see ettevõtte juhtimise jaoks muudab;
- millised riskid ja võimalused joonistusid Viljandi ettevõtjate arutelust välja kütuse, Euribori ja kaitsehangete vaates.