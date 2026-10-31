Auto|Piloot. Škoda uus lipulaev võlub tuttavlikkusega

1990ndate keskel andis Škoda oma idabloki-maigulisele säästuautole Feliciale senistest rikkalikuma varustuspaketi, mille ristis ettevõtte kunagise nime järgi Laurin & Klementiks. Škoda Felicia L&K oli ühekorraga esimene nahkistmetega moodsa aja Škoda ning – vahi värki! – esimene kerevärvi stangede ja küljepeeglitega seda marki auto. Ühtlasi saatis nooblim Felicia signaali, et pika ja väärika ajalooga, kuid aastakümneid sotsialismi viljastavaid tingimusi talunud Tšehhi autotootja julgeb pärast Volkswageni tiiva alla minemist taas luksuse ja kõrgema hinnataseme poole sirutuda.
Sealt edasi on järjest üles liigutud. 1996. aasta lõpus jõudis müügile esimene Volkswageni tehnikal rajanev mudel – Golfiga põhja jagav, ent palju mahukama pagasiruumiga Octavia. Viis aastat hiljem lisandus mudelipaletti Superb, et Tšehhi presidendil oleks millegi kodumaise tagauksest väljuda. Limusiinilikult uhke pole Superb aga tänaseni, pigem lihtsalt soliidne suurem auto, mis võib olla hea varustusega.
Elektriline linnamaastur Škoda Peaq on Kodiaqist veel pool autoklassi suurem ning selle hinnad algavad 50 000 eurost (võrdluseks: Kodiaqil 39 000 ja Enyaqil 44 000 eurost). Valides suurema aku ja nelikveoga versiooni, tõuseb hind 60 000 ligi. Võttes parema varustustaseme ning tehes valikulise lisavarustuse lehel hoolega linnukesi, võib maksumus ületada ka 70 000 piiri. See kisub juba ohtralt kiidetud BMW iX3 rahaks.
Nii nagu omal ajal Felicia L&K, pakub ka Peaq mugavusi, mida seni on Škodast kallimate brändidega seostatud, alustades peatoepatjadest esiistmetel, jätkates üheksatsoonilise elektriliselt läbipaistmatuks muudetava panoraamkatusega (samasugune on nt elektrilisel Mercedes GLC-l) ning lõpetades nn heaoluprogrammidega. Viimasena nimetatud tähendavad maakeeli kliimaseadme, istmemassaaži ja salongivalgustuse juhtimist vastavalt sellele, kas juht soovib parajasti rohkem lõõgastuda või üles äratatud saada. Peaq on esimene Škoda, millelt leiab säärased trendikad lahendused nagu kere sisse uputatud ukselingid ja püstine keskekraan ning roosipuu karva beeži värviga (piltidel) mõjub see üpriski rangeroverlikult.
Lisa Äripäev Google’is eelistatud allikaks
Nii näed Google’is meie lugusid sagedamini.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!
Põhjamaade Ministrite Nõukogu Tallinna esinduse 35. aastapäevale pühendatud saatesarja värskes osas selgitab projektijuht Piret Jeedas, miks on avatud dialoog ja struktureeritud arutelu tänapäeva ühiskonnas üha kriitilisema tähtsusega. Eesti Koostöö Kogu hiljutise üle-eestilise algatuse raames tulid inimesed kokku turvalises keskkonnas, et arutleda lihtsalt, kuid sügavalt olulise küsimuse üle: „Kuidas ma hakkama saan?“.