Tagasi Auto|Piloot. Škoda uus lipulaev võlub tuttavlikkusega Esmapilgul edev Škoda Peaq meenutab nii mõneski mõttes Tšehhi autotootja teisi ehk odavamaid mudeleid – ja see on hea. Tellijana saad artiklit lugedes teada: mis teeb uue Škoda Peaqi salongi ja sõiduomadused sedavõrd veenvaks, et kõrge hinnasilt ei mõju võõrana;

kellele on 50 000–70 000 eurot maksev elektriline Škoda tegelikult mõeldud ja miks võib just tuttavlikkus saada selle suurimaks trumbiks.

1990ndate keskel andis Škoda oma idabloki-maigulisele säästuautole Feliciale senistest rikkalikuma varustuspaketi, mille ristis ettevõtte kunagise nime järgi Laurin & Klementiks. Škoda Felicia L&K oli ühekorraga esimene nahkistmetega moodsa aja Škoda ning – vahi värki! – esimene kerevärvi stangede ja küljepeeglitega seda marki auto. Ühtlasi saatis nooblim Felicia signaali, et pika ja väärika ajalooga, kuid aastakümneid sotsialismi viljastavaid tingimusi talunud Tšehhi autotootja julgeb pärast Volkswageni tiiva alla minemist taas luksuse ja kõrgema hinnataseme poole sirutuda.

Sealt edasi on järjest üles liigutud. 1996. aasta lõpus jõudis müügile esimene Volkswageni tehnikal rajanev mudel – Golfiga põhja jagav, ent palju mahukama pagasiruumiga Octavia. Viis aastat hiljem lisandus mudelipaletti Superb, et Tšehhi presidendil oleks millegi kodumaise tagauksest väljuda. Limusiinilikult uhke pole Superb aga tänaseni, pigem lihtsalt soliidne suurem auto, mis võib olla hea varustusega.

Ikkagi škodalik

Elektriline linnamaastur Škoda Peaq on Kodiaqist veel pool autoklassi suurem ning selle hinnad algavad 50 000 eurost (võrdluseks: Kodiaqil 39 000 ja Enyaqil 44 000 eurost). Valides suurema aku ja nelikveoga versiooni, tõuseb hind 60 000 ligi. Võttes parema varustustaseme ning tehes valikulise lisavarustuse lehel hoolega linnukesi, võib maksumus ületada ka 70 000 piiri. See kisub juba ohtralt kiidetud BMW iX3 rahaks.