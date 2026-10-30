Tallinna Vesi maksab Tallinna Sadamale kohtuasja lõpetamiseks üle 300 000 euro
Tallinna Vesi sõlmis Tallinna Sadamaga kohtuvälise kokkuleppe, mille järgi maksab vee-ettevõte kohtuasja lõpetamiseks hinnavahe 302 555 eurot ning hüvitab kokkulepitud kõrval- ja menetluskulud, teatas ettevõte börsile.
Balti ärikinnisvara turg tõotab püstitada tänavu kõigi aegade rekordi, kuigi välisinvesteeringute asemele on asunud kohalik kapital, tõdes Newsec Balticu analüütik Neringa Rastenytė ettevõtte sügisväljavaate Newsec Property Outlook tutvustamisel.