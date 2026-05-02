Berkshire Hathaway rahavaru kasvas pea 400 miljardi dollarini
Aastakümneid Warren Buffetti juhitud investeerimisfirma Berkshire Hathaway suurendas esimese kvartali jooksul vaba raha hulga 397 miljardi dollarini, ületades eelmise rekordi 382 miljardit mullusest kolmandast kvartalist.
Berkshire Hathaway aktsionäride üldkoosolekul sai ka näha plakatit, kus kõrvutati eelmisel aastal tegevjuhi ameti maha pannud legendaarset investorit Warren Buffettit (vasakul) tema mantlipärija Greg Abeliga.
Foto: Reuters/Scanpix
Sel nädalavahetusel toimub Omahas Berkshire Hathaway iga-aastane aktsionäride üldkoosolek, mida tuntakse ka kapitalistide Woodstockina. Investorid jälgivad Berkshire’i tegemisi suure huviga, kuna nüüd sai läbi esimene kvartal, kus tegevjuhi rolli täitis Warren Buffettilt ametiülesanded üle võtnud Greg Abel.
Berkshire Hathaway on olnud minu portfelli üks vankumatutest kaljudest, kuid praegu seisame Greg Abeli ajastu lävel küsimusega, kas maailma suurim investeerimiskonglomeraat suudab ka Buffettita imesid teha.
Ettevõtte rahavarud on kasvanud ajalooliselt rekordilise tasemeni
Warren Buffetti mantlipärija Greg Abel esitas oma esimese kirja Berkshire Hathaway aktsionäridele, andes selge signaali, et ettevõtte kultuur, väärtused ja konservatiivne finantsjuhtimine jäävad ka uuel ajastul puutumatuks.
Möödunud aastal registreeris Läti oma seni suurima aastase välisinvesteeringute mahu, kaasates üle miljardi euro. Läti Investeerimis- ja Arenguagentuuri andmetel asus 31 suuremast investeerimisprojektist 20 Riias. Möödunud aastal ületasid Leedu investeeringud Eesti omi 40 korda.