Pactumi kaasasutaja kandideerib parempoolsena valimistel

Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates “Investor Toomase tund”.
Tehisintellekti agent võiks tulevikus saada Eestis oma digitaalse identiteedi, et AI saaks inimese eest näiteks makse deklareerida, ilma et peaks andma tehisarule täielikku ligipääsu enda isikuandmetele, pakkus tehnoloogiaettevõtte Pactum juht Kaspar Korjus.
Eestis sünnib maailmatasemel teadust, ent liiga väike osa sellest jõuab n-ö laborist turule ja kasvab rahvusvaheliseks äriks. Miks jäävad head ideed ülikoolidesse pidama ning mida peaks muutma rahastuses, ettevõtjate ja teadlaste koostöös ning regulatsioonides, et teadusest sünniks rohkem suure lisandväärtusega ettevõtteid?