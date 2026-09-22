Tehisintellekti ekspert: võidujooksus on endiselt pudelikaelaks kogu füüsiline taristu
Üleskutse tehisintellekti arendamise peatamiseks on külvanud hirmu, kuid selles ei näe tehisintellekti ekspert Taivo Pungas ja Luminori varahaldur Kalle Kose liiga suurt murekohta, selgus saates “Investor Toomase tund”.
Meta aktsia kerkis enam kui kümnendiku, sest ettevõtte uue tehisaruagendi edu andis investoritele lootust, et suured investeeringud hakkavad tulu teenima, ütles Äripäeva investeerimisvaldkonna juht Juhan Lang.
OpenAI ei kavatse 2026. aastal börsile minna, ütles ettevõtte tegevjuht Sam Altman ajakirjale Fortune antud intervjuus. Tema sõnul vajab ettevõte praegu rohkem aega tehisintellekti ohutusega seotud tööks.
Viimaste aastate suvised paduvihmad on näidanud, et Eesti linnade sademeveesüsteemid ei tule äärmuslike ilmastikuoludega alati toime. Üha sagedamini ujutavad lühikese aja jooksul maha sadanud vihmad üle tänavaid, ristmikke ja hoove, samal ajal kui pikematel kuivaperioodidel tuleb haljastust kasta joogiveega. See paneb omavalitsused otsima lahendusi, mis aitaksid vihmavett senisest nutikamalt koguda ja kasutada.