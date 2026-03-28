“Talvel on kontol olnud ühekohaline number”. Elustiiliettevõtja ehitab visalt Emajõele oma kalaturismiäri

Juutuuber Tõnu Peit (64) teeb oma köögis ja koduaia grillikojas videoid, mis on leidnud tee tuhandete eestlaste südamesse. Maitsvaid ja lihtsaid toite valmistaval ja muheda olekuga Tõnul on Youtube’is kordades rohkem tellijaid kui kodumaistel tippkokkadel.