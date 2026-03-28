“Talvel on kontol olnud ühekohaline number”. Elustiiliettevõtja ehitab visalt Emajõele oma kalaturismiäri

Juutuuber Tõnu Peit (64) teeb oma köögis ja koduaia grillikojas videoid, mis on leidnud tee tuhandete eestlaste südamesse. Maitsvaid ja lihtsaid toite valmistaval ja muheda olekuga Tõnul on Youtube’is kordades rohkem tellijaid kui kodumaistel tippkokkadel.
Eesti ja Läti räimepüügi piiranguid peetakse suureks edulooks
Ogalik on Rootsi idarannikul nii kiiresti ja ulatuslikult levinud, et ähvardab sealse ökosüsteemi segi pöörata. Rootsi majanduslehe Dagens Industri arvates peavad teised Läänemere-äärsed riigid sarnaselt Eesti ja Lätiga piirama traalpüüki, et räime ja heeringa populatsioonid püsiks ning ogalikke ohjes hoiaks.
Ajakiri Kalastaja muutub nüüd ka digitaalseks, hakates kalapüügiuudiseid pakkuma iga päev. Ajakirja asutaja Hanno Kask märkis, et tegemist on valdkonnaga, mis on kõigile taskukohane ja millega saab tegeleda aastaringselt.
Miks kuulatakse üht inimest keskendunult, samal ajal kui teise jutt hajub juba paari lause järel taustamüraks? Võti ei peitu tugevates argumentides, vaid oskuses ideid mõjusalt esitleda, kirjutab Steve J. Martin Äripäeva värskes raamatus „Mõjusa suhtlemise kunst“.